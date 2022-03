Čas za slovenski smučarski spektakel in nov slovenski uspeh?

Tekmovalna proga v Kranjski Gori je prvi preskus opravila že v času Zlate lisice. Snežne padavine januarja so dale nekaj dodatnih centimetrov snega, ki so ga utrdili prve dni februarja. Organizatorji si želijo ugodne vremenske razmere pred večtisočglavo množico, ki bo prišla pozdravit slovenskega nosilca srebrne olimpijske medalje.

In kot kaže, bo vreme za 61. Pokal Vitranc pravo zimsko. Trenutno stanje na progi je odlično, saj jo v celoti prekriva okoli pol metra visoka, močno utrjena snežna odeja, je za STA dejal vodja tekmovanja Aleš Vidic. "Sredi počitnic smo ponoči drugič polili vso progo z vodo. Dobro smo izkoristili mrzlo noč in zadevo dobro izpeljali," pravi Vidic.

Trenutno stanje na progi je odlično. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Minuli teden so od ponedeljka do sobote na progi trenirale različne ekipe, tudi slovenska z Žanom Kranjcem in smučarkami Meto Hrovat, Tino Robnik in drugimi, ki so se pripravljale na tekmovanje v Lenzerheideju. "Trenirali so Italijani, Francozi, Kanadčani, Hrvati, Američani, pa se ni poznalo, da je sploh kdo treniral," je odlične razmere opisal Vidic.

"Napoved je zelo obetavna, sonce, nizke temperature tudi čez dan, kar je idealno za našo tekmo. Zelo optimistično gledamo na konec tedna, tako da se obetata vrhunski tekmi," napoveduje Vidic.

Poleg Kranjca še Ažnoh in Gartner

Slovensko vrsto bosta na domači strmini poleg Kranjca zastopala tudi predstavnika mlajše generacije Rok Ažnoh in Anže Gartner, ki sta trenutno na mladinskem svetovnem prvenstvu v Kanadi in se bosta nazaj v domovino vrnila v petek, je za STA dejal glavni trener slovenske moške ekipe za tehnični disciplini Klemen Bergant.

"Načrtujemo, da bosta ob Žanu dirkala tako v soboto kot nedeljo," je dejal Bergant. Kranjec pa je po olimpijskem uspehu med favoriti veleslalomskega konca tedna v Kranjski Gori.

"Kranjcu se je dejansko zgodilo kar veliko v Pekingu in zdaj bo pač prvič spet pred dejstvom, da mora dobro tekmovati," je dejal Bergant. Foto: Vid Ponikvar

"Za seboj je imel Žan težko sezono, oziroma za njim je kar leto in pol z raznoraznimi težavami. Januarja smo naredili nekatere posege v ekipi, ki so se izkazali za nujne. Zdaj ima lepo popotnico z olimpijskih iger, po igrah je tekmoval v Garmischu, zadnji teden smo trenirali v Kranjski Gori, od torka smo v Zoncolanu, kjer bomo na pripravah dva dni skupaj z italijansko ekipo," je povedal Bergant.

"Glede na vremensko napoved bi morala biti proga 'super dobro' pripravljena, tako da bo poštena za vse. Težko bo. Ne bo tako kot lani, ko so imeli smučarji 'otročje lahko' podlago. Težko je karkoli reči. Kranjcu se je dejansko zgodilo kar veliko v Pekingu in zdaj bo pač prvič spet pred dejstvom, da mora dobro tekmovati," se je Bergant izognil napovedim.

V tej sezoni prevlada Odermatta

Na kar petih veleslalomih, vključno z olimpijskim, je to zimo slavil odlični Švicar Marco Odermatt. Konkurenco je premagal na uvodnem veleslalomu v Söldnu, nato v Val d'Iseru, na drugem veleslalomu v Alta Badii, v Adelbodnu in še v Yanqingu. Le na prvem od dveh veleslalomov v Alta Badii se je pred Odermatta uvrstil Norvežan Henrik Kristoffersen.

Štiriindvajsetletnik bo tako tudi glavni favorit za zmago pod Vitrancem, kjer se dobro počuti, na zadnjih dveh izdajah je bil na stopničkah. Leta 2019 kot tretji, lani je zmagal z več kot sekundo pred zasledovalci. Leta 2020 sta moški tekmi v Kranjski Gori odpadli zaradi novega koronavirusa. Odermatt je štiri od svojih skupaj šestih veleslalomskih zmag vpisal prav to sezono. Kranjska Gora bi tako lahko že razglasila zmagovalca seštevka.

Na kar petih veleslalomih, vključno z olimpijskim, je to zimo slavil odlični Švicar Marco Odermatt. Foto: Guliverimage

Odermatt (480 točk) si je v boju za mali kristalni globus zagotovil 216 točk pred prvim izzivalcem Manuelom Fellerjem iz Avstrije. Možnosti, da bi Odermatt ostal brez veleslalomskega globusa, so zgolj hipotetične. Na papirju zaostanki Henrika Kristoffersena iz Norveške, Francoza Alexisa Pinturaulta in Italijana Luce de Aliprandinija znašajo 227, 266 in 273 točk.

V boju za veliki kristalni globus je Odermatt po 30 tekmah zbral 1239 točk, Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, ki nastopa zgolj v hitrih disciplinah, na drugem mestu zaostaja 189 točk.

Na sporedu je še sedem moških tekem, od tega trije veleslalomi, dva slaloma ter smuk in superveleslalom. Odermatt tako kot Kilde ne tekmuje v slalomu, zato pa je odličen veleslalomist, kar bi lahko prevesilo tehtnico v njegovo korist.

Veliki slovenski apetiti

Kranjec v seštevku zime v svoji paradni disciplini zaseda osmo mesto s 128 točkami. Najboljši je bil povsem na začetku s tretjim mestom v Söldnu, na naslednjih veleslalomih je bil 10., 13. in 12. Januar in februar bi glede na sedem ničel, šest slalomskih in eno veleslalomsko, lahko označili za katastrofo, če ne bi Kranjec prav na najpomembnejši tekmi na OI uprizoril svoje najboljše druge veleslalomske vožnje, ki mu je prinesla olimpijsko srebro.

Žan Kranjec je na OI osvojil drugo mesto. Foto: Guliverimage

Ali bi lahko Slovenija po olimpijski medalji dočakala še prvo zmago na domačem snegu po Juretu Koširju leta 1999, je vprašanje, ki se logično zastavlja po Kranjčevem olimpijskem uspehu. Košir je v Kranjski Gori slavil pred 23 leti v slalomu, Uroš Pavlovčič pa je bil pred dvema desetletjema kot zadnji Slovenec v moški konkurenci na domačih veleslalomskih stopničkah 20. decembra 2001.

Devetindvajsetletni Kranjec iz Bukovice pri Vodicah je najvišje na domači tekmi posegel s petim mestom leta 2018. Lani je bil 22. Zadnjič, ko je Kranjska Gora gostila dva veleslaloma leta 2016, je bil dvakrat 16.

Denarne nagrade bodo tudi letos prejeli vsi tekmovalci, ki se bodo uvrstili od 1. do 30. mesta. Nagradni sklad za posamezno tekmo znaša 120.000 švicarskih frankov.

Vstopnice za tekmo so v prodaji na spletni strani pokala Vitranc ter eventim.si. Na voljo so le vstopnice za stojišče, ki so v prodaji preko spleta cenejše od nakupa na eventimovih fizičnih prodajnih mestih ali tik pred tekmo ob vstopu na prizorišče v Podkorenu.

Spored 61. Pokala Vitranc, svetovnega pokala alpskih smučarjev:

- četrtek, 10. marec:

prihod ekip in prijava - petek, 11. marec:

10.00 prosti trening na tekmovalni progi Podkoren

18.00 sestanek vodij ekip in žreb startnih številk za sobotni veleslalom - sobota, 12. marec, tekmovalna proga Podkoren:

9.30 1. vožnja, veleslaloma

12.30 2. vožnja, veleslaloma Po tekmovanju razglasitev zmagovalcev v ciljni areni

14.00 (okvirno) novinarska konferenca z zmagovalci veleslaloma 18.00 Sestanek vodij ekip - nedelja, 13. marec, tekmovalna proga Podkoren:

9.30 1. vožnja, veleslaloma

12.30 2. vožnja, veleslaloma Po tekmovanju razglasitev zmagovalcev v ciljni areni

14.00 (okvirno) novinarska konferenca z zmagovalci veleslaloma Spored Grubinega memoriala 2022:

- petek, 11. marca (smučišče Kekec):

16.00 - 18.30 prevzem številk in prijave, ovalna dvorana Hotel Ramada Resort, nekdanji Larix

19.00 start dobrodelnega veleslaloma

veliki koncertni spektakel - rokenrol za Grubo, Snežna plaža

20.30 razglasitev rezultatov

21.00 Joker out, DJ Ney

