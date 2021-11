Borba bo tako huda, da gre po šestih letih na smuk v Kanado

Trikrat je bil tretji v svetovnem pokalu, pa dvakrat drugi, v pretekli zimi pa je končno le osvojil veliki kristalni globus. Alexis Pinturault. Zmagovalec 34 tekem svetovnega pokala in najboljši veleslalomist lanske sezone je novo začel z zase skromnim petim mestom na söldenskem veleslalomu. Pri 30 letih je v najboljših smučarskih letih. Ubranitev velikega kristalnega globusa bi bila za Francoza izjemen dosežek, s katerim bi se izenačil z legendarnim Jean-Claudom Killyjem. Z rojakom ga pogosto primerjajo. Killy je bil leta 1968 sploh prvi, ki je svetovni pokal osvojil v dveh zaporednih sezonah.

Velikokrat prvake sprašujemo, ali je naslov težje prvič osvojiti ali ga braniti. Tudi Pinturault odgovora ne pozna, bi mu pa vendarle moralo biti psihološko nekoliko lažje. Dolga leta je namreč nad njim viselo prekletstvo večno drugega. "Mislim, da se veliko sicer ne bo spremenilo. Morda so moja osebna pričakovanja zdaj malo drugačna. Še vedno želim biti hiter. Še vedno si želim zmagati na čim več tekmah. Veliki kristalni globus pa zdaj že imam. Bo zato lažje? Ne znam odgovoriti."

Marca je Alexis Pinturault prvič osvojil veliki kristalni globus. Foto: Guliverimage O tem, da si ga vendarle želi ubraniti, pa priča podatek, da bo nastopil na več tekmah hitrih disciplin kot v preteklih sezonah. Le tako se bo lahko bojeval z Marcom Odermattom in preostalimi izzivalci. To zimo je namreč enako število tekem v hitrih in v tehničnih disciplinah. Francoz načrtuje, da bo nastopil na vseh slalomih, veleslalomih in superveleslalomih ter tudi na nekaj smukih. Prvič po letu 2015 bo tekmoval tudi v Lake Louisu, kjer se konec novembra začenja sezona v hitrih disciplinah.

"Če že grem v Beaver Creek na dva superveleslaloma, bi bilo neumno, če se ne bi šel nanju pripravit v Lake Louise, pa četudi tam ne bom imel tako visokih pričakovanj. To bo dober konec tedna za pripravo na hitre discipline. Da bom lahko stoodstotno pripravljen na Beaver Creek," je svoj smukaški nastop v kanadskem Skalnem gorovju utemeljil Pinturault. Smukov bo to sezono kar 11. Smukaških točk sicer 30-letnik ni osvojil že vse od sezone 2011– 2012.