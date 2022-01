Biatlonski vrh Pokljuki namenil pozitivno oceno

Pokljuko so v preteklih dveh tednih napolnili mladi biatlonci na pokalu IBU in odprtem evropskem prvenstvu za mlajše člane. Tekmovanja si je ogledal tudi generalni sekretar Mednarodne biatlonske zveze Šved Niklas Carlsson, ki je dal slovenskim prirediteljem in Pokljuki zelo pozitivno oceno.

"Vesel sem, da sem se po lanski izredni izkušnji na svetovnem prvenstvu vrnil sem. Tudi tokrat je bila organizacija tukaj zelo dobra. Organizacijski komite tukaj opravlja odlično delo, kar Pokljuko uvršča visoko med organizatorji," je ob vrnitvi na Rudno polje slovenske prireditelje pohvalil Carlsson.

Ta ne skriva, da je položaj za prireditelje biatlonskih tekem težak. Povpraševanje za svetovni pokal je zelo veliko. Vsaj zaenkrat v standardni koledar sodijo uvod v Östersundu, ponovoletna turneja v Oberhofu, Ruhpoldingu in Anterselvi, ter bolj ali manj tudi tekmi v Hochfilznu in Oslu.

"Borba je ostra in prostora ni za vse"

Med ostalimi močnimi prireditelji po infrastrukturi, predvsem pa po obisku gledalcev izstopata Nove Mesto na Češkem in z zadnjo izvedbo tudi francoski Annecy. Velik interes je v Kontiolahtiju, izjemoma je na sporedu severnoameriška turneja, zaradi kazni so trenutno izključeni ruski prireditelji, ki so prav tako pripravljeni na vrnitev, vse bolj aktivni so tudi v švicarskem Lenzerheideju ...

Foto: Guliverimage

"Za nas je seveda dobro, da imamo toliko organizatorjev. Borba je ostra in prostora ni za vse. Tudi Pokljuka bo imela pokal, a ne vsako leto," v zvezi s tem dodaja Karlsson. Tudi on poudarja, kako pomembno je, da prizorišča priredijo tudi manjše tekme, kjer je finančni izkupiček tako rekoč ničen, in tudi zato je Pokljuka letos prevzela odpadlo tekmo iz Avstrije in ji dodala odprto evropsko prvenstvo.

Gledalci eden od dejavnikov

Edina vidna težava Pokljuke je število gledalcev. Na Pokljuki so slovenski prireditelji omejeni z naravnimi danostmi in niti ne morejo zagotoviti prostora 25 ali 30 tisoč obiskovalcev, kolikor jih na dan gostijo največji v svetovnem pokalu. Prav tako skrb zbujajoči so slovenski dosežki zadnjih let, saj je obisk vselej odvisen tudi od tekmovalnega uspeha. V prid pa jim gre dobra organizacija in predvsem razmere, ki so priljubljene pri večini tekmovalcev. "Gledalci seveda so eden od dejavnikov. Prevelike skrbi za to ni treba imeti, je pa seveda nekaj, na kar prav tako gledamo," še dodaja Šved.