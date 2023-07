Biatlonci ostajajo brez urejenega vodstva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trenutno so biatlonci brez urejenega vodstva. Po odstopu Boštjana Uleta je po pravilnikih funkcija vršilca dolžnosti prevzel najstarejši med predsedniki klubov Jelko Kacin.

Razmere tako ostajajo začasne, predsedniška funkcija pa je vezana tudi na druge funkcije znotraj biatlona. Z Uletom naj bi se poslovila tudi vodja panoge Tomas Globočnik in vodja reprezentance Tadeja Brankovič, ki prav tako začasno ostajata na položaju.

Po informacijah iz biatlonskih vrst naj bi se s Ferjančičem v biatlon vrnil Janez Ožbolt in del prejšnje garniture. Ta naj bi bolj ustrezala večini klubov, saj so na zdajšnje vodstvo leteli očitki, da je preveč sredstev namenjenih elitni peščici tekmovalcev v reprezentanci in da je premalo ostalo za potrebe delovanja klubov.

Kdaj bo potekal nov zbor za biatlon, je odvisno od hitrosti ponovnega sklica volilne seje, skoraj zanesljivo pa ta ne bo na vrsti pred septembrom.