Nezaustavljivemu Norvežanu trojček zmag, solidna uvrstitev Faka

Po včerajšnji zasledovalni tekmi so se biatlonci danes pomerili na novi preizkušnji. V Nove Mestu je bila na sporedu 15 kilometrska preizkušnja s skupinskim štartom, kjer se je zmage ponovno veselil neustavljivi Johannes Thingnes Boe, ki je dobil še tretjo zaporedno tekmo. Od Slovencev je nastopil le Jakov Fak, ki je tri strele poslal mimo, na koncu je osvojil enajsto mesto.

Jakovu Faku v zadnjem času veliko težav povzroča streljanje leže. Enkrat je bil nenatančen na prvem streljanju, kar je ponovil tudi na drugem strelskem postanku. Na prvem streljanju stoje je slovenski biatlonec podrl vseh pet tarč, na zadnjem streljanju, ko bi se lahko vmešal v boj okoli 6. mesta, pa je zgrešil zadnji 20. strel. Trije zgrešeni streli so zadostovali za enajsto mesto (+1:47.4 minute), v teku je za zmagovalcem zaostal 52 sekund.

Prvi favorit za zmago Norvežan Johannes Thingnes Boe je potrdil izredno formo in brez zgrešenega streča rutinirano zmagal tudi na tretji tekmi v češkem Nove Mestu. Za Norvežana je to že 45. uvrstitev na zmagovalni oder in 28. zmaga v karieri, letos je slavil že šestkrat. Drugo mesto je zasedel Francoz Quentin Fillon Maille, z dvema zgrešenima streloma je zaostal 46,5 sekunde, tretje pa Rus Jevgenij Garaničev, ki tako kot Boe ni zgrešil nobenega strela (+54,1).

Fak je na včerajšnjem zasledovanju osvojil 24. mesto, na šprintu je bil 16.

Ob 14.30 bo na sporedu še ženska preizkušnja s skupinskim štartom na 12,5 kilometra, kjer pa na štartu ne bo Slovenk.

Tekma s skupinskim štartom: