Biatlonci bodo v Hochfilznu tekmovali v sprintu in zasledovanju, na sporedu pa bosta tudi ženska in moška štafeta.

Slovenske barve bodo, enako kot v Kontiolahtiju, zastopali Jakov Fak, Rok Tršan, Miha Dovžan, Lovro Planko, Alex Cisar, Toni Vidmar, Živa Klemenčič in Polona Klemenčič, ekipi pa sta se pridružili še Lena Repinc in Anamarija Lampič, ki bo tako debitirala še na tekmah svetovnega pokala v biatlonu.

27-letna tekmovalka se veseli novega izziva, a pravi, da pred krstnim nastopom na tekmi svetovnega pokala v biatlonu nima nobenih pričakovanj. "Glede na to, da sem dobro tekmovala na zadnjih tekmah, so se trenerji odločili, da nastopim na svetovnem pokalu v Hochfilznu. Zelo sem vesela, a še vedno nimam nobenih pričakovanj. Še vedno se učim in tudi ta konec tedna se želim čim več naučiti še v svetovnem pokalu. Zagotovo mi manjka še veliko, veliko izkušenj in tekem, da bom res suverena. Tukaj sem zato, da se čim več naučim. Imam super sotekmovalke in sotekmovalce. Komaj čakam," sporoča Lampičeva.

Tekma se bo začela ob 14.10.

