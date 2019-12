Anamarija Lampič rešuje slovensko čast

Anamarija Lampič je edina slovenska smučarska tekačica, ki je predvidena, da 14. novoletno turnejo konča do zadnje postaje, na znamenitem in izjemno težkem vzponu na Alpe Cermis 5. januarja. Na Tour de skiju, ki se bo začel v soboto v Lenzerheideju, bodo za Slovenijo nastopili še Katja Višnar, Anita Klemenčič, Vesna Fabjan in Miha Šimenc.

Turneja bo v sezoni, ko ni olimpijskih iger ali svetovnega prvenstva, gotovo vrhunec sezone. Prvi tekmi bosta v soboto in nedeljo v Lenzerheideju v Švici. Tam se bodo pomerili na tekmah s skupinskim startom na 10 in 15 km in dan pozneje v sprintu.

Pot bo nato karavano vodila v Dobbiaco na tekme na razdaljah in v zasledovanju (torek m sreda), zaključek pa bo znova v dolini Fiemme. V petek bodo tekem v skupinskem startu klasično na 10 in 15 km, v soboto sprintu, v nedeljo pa že omenjeni vzpon, ki ima cilj na nadmorski višini 3650 metrov ter se občasno povzpne tudi na 28 odstotkov. Prvič bodo nanj tekli s skupinskim startom in ne v zasledovanju kot v preteklosti.

Vsi so zdravi in komaj čakajo na začetek

Trener Nejc Brodar opozarja, da je novoletna turneja posebna zgodba. Foto: Vid Ponikvar/Sportida "Po prejšnji tekmi za svetovni pokal v Planici smo imeli možnost treninga še na Pokljuki in tja smo tudi šli. Imeli smo dva lažja treninga in v sredo bolj udarnega. Vzdušje v ekipi je odločno, vsi so zdravi in komaj čakamo na sobotni začetek. Novoletna turneja je posebna zgodba, pomembna ve vsakodnevna forma. Lampičeva je že lani pokazala, da lahko odlično nastopa, tudi letos je v zelo dobri formi. Glede na to se nadejamo uvrstitve na koncu okrog 15. mesta. Ker sta v Val di Fiemeju na programu klasična sprinta se bodo dotlej iz turneje umaknili specialisti za prosto tehniko in to je še dodatni plus za Lampičevo," je povedal glavni slovenski trener Nejc Brodar.

Od Dobbiaca naprej bo Lampičeva sama na turneji, le zanjo bo tako tudi na voljo tudi celotna servisna ekipa. "Prve tri tekme bodo v prostem slogu. Kot vedno bom šla od tekme do tekmo. To je naporna turneja, na kateri se en dan počutiš bolje, drugi pa slabše. Včasih celo meniš, da ne boš mogel niti na start. Moj cilj je, da v Val di Fiemmeju čim bolje odtečem sprint, zadnji dan pa nas čaka še vzpon na Alpe Cermis, kar bo pa bo," je menila Lampičeva.

Majdičeva pred desetletjem dvakrat na stopničkah

Petra Majdič se je dvakrat povzpela na stopničke. Foto: Sportida V prejšnji zimi sta 6. januarja Alenka Čebašek, ki je bila 21., in 22. Anamarija Lampič prvič po treh letih poskrbeli, da je slovenska predstavnica končala turnejo. A je pred zadnjo etapo kazalo še precej bolje. Lampičeva je predzadnjo etapo na 10 kilometrov klasično s skupinskim startom končala na osmem mestu in skupno napredovala na deseto mesto. Potem pa ji je brutalni vzpon pobral preveč moči, da bi se lahko vmešala v boj za deseterico.

Norvežana Ingvild Flugstad Oestberg in Johannes Hoesflot Klaebo sta bila najboljša skupno na turneji v prejšnji zimi, ko je Klaebo postal tudi najmlajši zmagovalec novoletne turneje. Na sklepni sedmi etapi zanesljivo ubranil vodstvo v skupnem seštevku, pa čeprav se mu je na devetkilometrskem vzponu Rus Sergej Ustjugov približal na vsega 16,7 sekunde,

Oestbergova je po treh posamičnih zmagah prvič v karieri slavila na turneji, na kateri je bila dvakrat druga, obakrat za rojakinjama. Leta 2016 jo je ugnala Therese Johaug, v prejšnji sezoni pa Heidi Weng, ki je tedaj slavila drugič zapored.

V sezoni 2008/09 je Petra Majdič Sloveniji s skupnim tretjim mestom prvič priborila zmagovalne stopničke, naslednjo zimo pa je bila druga in je zaostala le za Poljakinjo Justyno Kowalczyk. Ta je tedaj začela pohod do rekordnih štirih zmag, vse je dosegla v nizu. Končala ga je v sezoni 2013/14 Therese Johaug, ki je začela norveško žensko prevlado na turneji.