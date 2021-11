Anamarija Lampič odpovedala današnji nastop

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anamarija Lampič je v soboto v zelo mrzlem vremenu, tudi okrog –20 stopinj Celzija so namerili, na deset kilometrov v klasični tehniki osvojila 25. mesto. Danes se bodo tekmovalke pomerile še na tekmi na deset kilometrov, fantje pa bodo nastopili na 15-kilometrski preizkušnji.

Lampičeva danes ne bo štartala. "Anamarija Lampič zaradi prevelikega zdravstvenega tveganja ne bo nastopila na današnji preizkušnji," so sporočili iz SZS. Glavna težava v Ruki v teh dneh je mraz, zato so se odločili, da z nastopom ne bodo tvegali. Na moško preizkušnjo se bo kljub težim razmeram podal Miha Šimenc, so še sporočili iz SZS.

Danes je v Ruki sicer oblačno, temperature pa so se spustile do kar –23 stopinj Celzija. O tem, s kakšnim mrazom se te dni srečujejo v Ruki, priča tudi podatek, da bi se morale tekačice na štart podati že ob 10.15, a so tekmo zaradi prenizkih temperatur prestavili na popoldanski termin ob 13.45.

