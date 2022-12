V živo: Kranjec razred zase! Skoraj sekundo in pol pred Odermattom.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Žan Kranjec je bil to sezono na stopničkah na obeh veleslalomi, na tretjem pa se mu nasmiha celo zmaga.

Foto: Reuters

Srebrni olimpijec Žan Kranjec je z izvrstnim smučanjem v spodnjem delu prve vožnje na progi Gran Risa na prvem mestu. Henrik Kristoffersen na drugem zaostaja šest desetink. Zmagovalec prvih dveh veleslalomov Marco Odermatt je zaostal skoraj sekundo in pol. Veliko težav na progi pa za drugega Slovenca Štefana Hadalina, sredi vožnje je zaostal že dve sekundi, v spodnjem delu pa odstopil.

Karavana alpskih smučarjev je zbrana v vasici La Villa v dolini Alta Badia, kjer se sezona nadaljuje s tretjim in četrtim veleslalomom nove sezone. Že na prvih dveh je Žan Kranjec navdušil: v Söldnu je zaostal le za Švicarjem Marcom Odermattom, v Val d'Isèru pa je pred tednom dni po zadržani prvi vožnji v drugi napadel in prišel do tretjega mesta. Trenutno je drugi veleslalomist sezone, na vrhu je z dvema zmagama Odermatt.

Marco Odermatt Foto: Guliver Image Kranjec, ki je tekmo začel kot četrti, se je odločno pognal na progo, ki jo zelo dobro pozna. S silovitim napadom v spodnjem delu je za 73 stotink sekunde izboljšal čas takrat vodilnega Lucasa Braathena, ki je prevzel vodstvo s število 2, a je po nastopu Kranjca moral zapustiti rdeči sedež vodilnega v ciljnem prostoru. Nato se je med njiju uvrstil Henrik Kristoffersen (+0,60). Marcu Odermattu se kot prvemu na štartu vožnja ni posrečila, njegov zaostanek na devetem mestu je 1,42 sekunde.

Brez točk je ostal drugi Slovenec na štartu. Štefan Hadalin, ki je na začetku sezone v Söldnu navdušil z devetim mestom, je imel precej težav na progi in že sredi vožnje zaostajal za več kot dve sekundi. Na agresivnem snegu je nato v spodnjem delu padel in njegovega nastopa na Gran Risi je bilo konec že v prvi vožnji..

Lov na 11. stopničke in tretjo zmago

Žan Kranjec Foto: Guliver Image Lani je bil sredni olimpijec Žan Kranjec na progi Gran Risa 12. in 13., najboljši pa v letih 2019 in 2017, ko je bil tretji. Odermatt je tukaj prvič na stopničke stopil na lanskih dveh tekmah, ko je bil drugi in prvi.

Prvi slovenski veleslalomist lovi 11. stopničke v svetovnem pokalu. Smučar iz Bukovice pri Vodicah, ki je 15. novembra dopolnil 30 let, je doslej dvakrat zmagal, prvič pred štirimi leti na veleslalomu v Saalbachu, januarja 2020 pa je osvojil veleslalom v Adelbodnu.

Finalna vožnja se začne ob 13.30.

Smučarje v Alta Badii čaka dvojni tekmovalni spored z dvema veleslaloma. Po nedeljski tekmi bo sledila še ponedeljkova.