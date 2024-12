V živo: Odermattu se smeji. Kako se bosta po super smuku Hrobata znašla Slovenca?

V ameriškem Beaver Creeku pravkar poteka prva superveleslalomska preizkušnja to sezono. Na štart sta prijavljena dva Slovenca, tudi Miha Hrobat, ki je v petek s tretjim mestom zablestel na smuku. Od prvih sedmih smučarjev sta do cilja prišla le dva.

Proga Ptic roparic v Beaver Creeku se je v začetku superveleslalomske preizkušnje izkazala za zelo selektivno. Od prvih sedmih tekmovalcev sta do cilja prišla le dva. A ko so na vrsto prišli na papirju najboljši specialisti za hitre discipline, so se stvari nekoliko umirile, tako da odstopov ni bilo več.

Kot 15. se je na progo podal najboljši superveleslalomist lanske sezone Marco Odermatt in ciljno črto prečkal kot prvi, s časom 1.09.41. Drugi je trenutno Francoz Cyprien Sarrazin z 18 stotinkami zaostanka, tretji pa Avstrijec Vincent Kriechmayr, ki zaostaja že +0.81.

Na štartu sta tudi dva slovenska predstavnika. Številko 40 ima Martin Čater, s številko 58 pa bo šel na progo Miha Hrobat. Ta je že zablestel na petkovem smuku, ko je s tretjim mestom prišel do rezultata kariere.

V ŽIVO: Beaver Creek, superveleslalom (M) 1. Marco Odermatt (Švi) 1.09.41

2. Cyprien Sarrazin (Fra) +0.18

3. Lukas Feurstein (Aut) +0.47

4. Vincent Kriechmayr (Aut) +0.81

5. Gino Caviezel (Švi) +0.83

6. Alexis Pinturault (Fra) +1.05

7. Ryan Cochran-Siegle (ZDA) +1.14

8. Dominik Paris (Ita) +1.28

9. Mattia Case (Ita) +1.29

10. Justin Murisier (Švi) +1.30

...



Odstop: Allegre, Haaser, Crawford, Sejersted, Babinsky, Read

* Celotna štartna lista:



1. Mattia Casse (Ita)

2. Stefan Babinsky (Avt)

3. Adrian Smiseth Sejersted (Nor)

4. Gino Caviezel (Švi)

5. James Crawford (Kan)

6. Raphael Haaser (Avt)

7. Nils Allegre (Fra)

8. Loic Meillard (Švi)

9. Dominik Paris (Ita)

10. Jeffrey Read (Kan)

11. Alexis Pinturault (Fra)

12. Cyprien Sarrazin (Fra)

13. Vincent Kriechmayr (Avt)

14. Stefan Rogentin (Švi)

15. Marco Odermatt (Švi)

...

40. Martin Čater (Slo)

50. Miha Hrobat (Slo)

