Se lahko katera vmeša v boj med Petro Vlhovo in Mikaelo Shiffrin?

Bomo videli še en dvoboj Mikaele Shiffrin in Petre Vlhove?

Bomo videli še en dvoboj Mikaele Shiffrin in Petre Vlhove? Foto: Guliverimage

V Lienzu v Avstriji bo danes peti ženski slalom svetovnega pokala v alpskem smučanju. Na startu bodo tri Slovenke, Andreja Slokar, Ana Bucik in Neja Dvornik, pričakujemo pa lahko nov spopad za zmago med Slovakinjo Petro Vlhovo in Američanko Mikaelo Shiffrin. Prva vožnja se bo začela ob 10. uri, finalna ob 13. uri.

Na vseh štirih letošnjih slalomskih preizkušnjah sta zmagali Vlhova in Shiffrinova, vsaka po dvakrat, tudi danes pa bo manjše presenečenje, če se v njun dvoboj vmeša še kakšna od tekmovalk. Shiffrinova se na tekmo podaja kot zmagovalka četrtkovega veleslaloma na tem avstrijskem prizorišču, Vlhova je dobila zadnji slalom v Courchevelu. Američanka sicer vodi tako v skupnem kot slalomskem seštevku svetovnega pokala.

Na startu bodo danes tri Slovenke. Andreja Slokar, ki je na zadnjih dveh slalomih v Killingtonu in Courchevelu zasedla sedmo in deseto mesto, se bo na progo podala s startno številko devet. Ana Bucik, ki je slalomske točke v tej sezoni osvojila le z 20. mestom v ZDA, bo startala kot 16., Neja Dvornik, 18. v Killlingtonu in 20. v Courchevelu, pa kot 29.

Iz Avstrije se karavana seli v Slovenijo, kjer bosta v Kranjski Gori 6. in 7. januarja veleslalom in slalom za Zlato lisico.

Lienz, slalom, startna lista: 1. Anna Swenn Larsson (Šve)

2. Leona Popović (Hrv)

3. Petra Vlhova (Svk)

4. Paula Moltzan (ZDA)

5. Lena Duerr (Nem)

6. Sara Hector (Šve)

7. Mikaela Shiffrin (ZDA)

8. Hanna Aronsson Elfman (Šve)

9. Andreja Slokar (Slo)

10. Michelle Gisin (Švi)

11. Katharina Truppe (Avt)

12. Katharina Liensberger (Avt)

13. Mina Fuerst Holtmann (Nor)

14. Zrinka Ljutić (Hrv)

15. Ali Lullmeyer (Kan)

16. Ana Bucik (Slo)

…

29. Neja Dvornik (Slo) Celotna startna lista.

