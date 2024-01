Smukači na legendarni Streif z enourno zamudo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi od dveh smukov na legendarni progi Streif v Kitzbühelu se bo zaradi slabe vidljivosti in sneženja začel z enourno zamudo, in sicer ob 12.30. Lani je petkov smuk dobil domačin Vincent Kriechmayr, ki se bo iz štartnih vrat pognal kot osmi. Prvi Slovenec na tekmi bo Miha Hrobat, ki ima številko 23. Lani je s sedmim mestom prav na tej progi dosegel uspeh kariere.

Tretjič zapored sta na pokalu Hahnenkamm na programu dva smuka, a petkov je zaradi sneženje in slabe vidljivosti pod vprašajem. Za zdaj je prestavljen za eno uro, na 12.30.

"Zaradi trenutnih vremenskih razmer z rahlim sneženjem in omejeno vidljivostjo se je tekmovalna žirija skupaj z organizacijskim komitejem odločila, da začetek današnjega moškega smuka preloži," so zapisali organizatorji.

Marco Odermatt želi po Wengnu osvojiti še smuk na legendarnem Streifu. Foto: Reuters Lani je petkovega dobil Avstrijec Vincent Kriechmayr, sobotnega pa Norvežan Aleksander Aamodt Kilde. Prvi je med številnimi, ki so mnenja, da tako poseben smuk ne bi smel imeti dveh izvedb v eni sezoni, drugi pa bo zaradi težke poškodbe, ki jo je utrpel v Wengnu, izpustil letošnji tekmi na zloglasnem Streifu.

Po petih od enajstih smukov to zimo je v seštevku vodilni Švicar Marco Odermatt, ki je pred tednom dni dobil prva dva smuka v svetovnem pokalu. Ima 376 točk oziroma 66 več od presenečenja sezone, Francoza Cypriena Sarazzina. Odermatt ima štartno številko 10, Sarrazin pa 14. Pozor tudi na veterana iz Italije Dominika Parisa, ki je kitzbühelski smuk dobil že trikrat, to zimo pa je prvič osvojil tudi domači smuk v Val Gardeni v Dolomitih.

Kitzbühel, prvi smuk, štartna lista (M):



1. Stefan Rogetin (Švi)

2. Daniel Hemetsberger (Avt)

3. Andreas Sander (Nem)

4. Cameron Alexander (Kan)

5. Nils Allegre (Fra)

6. Bryce Bannett (ZDA)

7. Dominik Paris (Ita)

8. Vincent Kriechmayr (Avt)

9. James Crawford (Kan)

10. Marco Odermatt (Švi)

11. Ryan Cochrane-Siegle (ZDA)

12. Florian Schieder (Ita)

13. Niels Hintermann (Švi)

14. Cyprien Sarrazin (Fra)

15. Mattia Casse (Ita)

...

23. Miha Hrobat (Slo)

41. Martin Čater (Slo)

44. Nejc Naraločnik (Slo) 1. Stefan Rogetin (Švi)2. Daniel Hemetsberger (Avt)3. Andreas Sander (Nem)4. Cameron Alexander (Kan)5. Nils Allegre (Fra)6. Bryce Bannett (ZDA)7. Dominik Paris (Ita)8. Vincent Kriechmayr (Avt)9. James Crawford (Kan)10. Marco Odermatt (Švi)11. Ryan Cochrane-Siegle (ZDA)12. Florian Schieder (Ita)13. Niels Hintermann (Švi)14. Cyprien Sarrazin (Fra)15. Mattia Casse (Ita)...

Na štartu najprestižnejšega smuka v svetovnem pokalu so tudi trije Slovenci. Miha Hrobat, ki je kot edini to zimo osvojil nekaj več smukaških točk (44), ima številko 23. Hrobat je lani s sedmim mestom prav na Streifu dosegel uspeh kariere. Martin Čater, ki je pri eni sami točki, bo štartal kot 41., kot 44. pa sledi še Nejc Naraločnik. Čater v Kitzbühelu nastopa že deset let, a še ni bil boljši kot 22.