Ilka ve, kaj mora popraviti za stopničke

V Crans Montani je ob 10.30 na sporedu še drugi smuk alpskih smučark, potem ko so na petkovem odločale stotinke in najmanjše napake. Ilka Štuhec se zato zaveda, da je sposobna več od devetega mesta. Iz štartnih vrat se bo pognala kot osma.

Lara Gut-Behrami lahko po sobotni tekmi povede v smukaškem seštevku. Foto: Guliverimage Ilka Štuhec, ki to zimo še ni bila na smukaških stopničkah, je s svojim pristopom in vožnjami končano spet bolj zadovoljna. Ena napaka jo je na petkovi tekmi stala uvrstitve med tri najboljše. V soboto ima torej novo priložnost, na osmem smuku sezone. Je 12. smukačica zima, s 136 točkami ima sicer velik zaostanek za vodilno Sofio Goggio (350), ki zaradi poškodbe ne nastopa. Petkova zmagovalka Lara Gut-Behrami je druga v seštevku discipline (309 točk) in lahko to soboto prevzame vodstvo. Štartala bo kot sedma, tik pred Štuhčevo.