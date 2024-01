Lani je Ilka Štuhec v Cortini zmagala, kako bo tokrat?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Cortini d'Ampezzo se bodo danes najboljše alpske smučarke, specialistke za hitri disciplini, pomerile na četrtem smuku sezone svetovnega pokala. Najboljša slovenska smučarka zadnjih let Ilka Štuhec je lani na tem prizorišču zmagala v smuku, leta 2017 je tam dobila tudi superveleslalomsko tekmo. V tej sezoni sicer še ni ujela lanske forme, a morda bo prav Cortina za Mariborčanko prelomna.

Ilka Štuhec, lani druga najboljša smukačica na svetu, v tej zimi še ni ujela prave forme in za zdaj še ni stopila na oder za zmagovalke. Morda se bo to spremenilo prav v Cortini d'Ampezzo, kjer je lani na dveh smukih zablestela, na prvem zaostala le za zmagovalko smukaškega seštevka svetovnega pokala, Italijanko Sofio Goggio, na drugem pa ugnala prav vso konkurenco.

Letošnji smukaški izidi 33-letne Mariborčanke so solidni, vsekakor pa niso tisto, česar si želi. Na uvodnem smuku sezone v St. Moritzu je bila 14., se nato v Val d'Iseru močno približala stopničkam in s petim mestom zabeležila najboljši izid sezone, na zadnjem smuku v Altenmarkt-Zauchenseeju pred dvanajstimi dnevi pa je bila 12.

V sredo so v Cortini izpeljali edini trening pred današnjo tekmo, na tem pa je Štuhčeva zabeležila 13. čas. Najhitrejša je bila Francozinja Laura Gauche, ki je imela dobri dve sekundi boljši čas. Tudi vodilna smukačica sezone in branilka malega kristalnega globusa Goggia je bila na treningu zadržana in je za najhitrejšo zaostala skoraj tri sekunde. Četrtkov trening je odpadel.

Goggia je sicer zmagovalka zadnjega smuka v Avstriji, pred njo sta v kraljevski smučarski disciplini slavili še Američanka Mikaela Shiffrin (St. Moritz) in Švicarka Jasmine Flury (Val d'Isere).

Tekma se bo začela ob 11. uri, odprla jo bo Norvežanka Kajsa Vickhoff Lie, edina Slovenka na startu Ilka Štuhec ima številko 14. Tik za njo se bo na progo Olimpia delle Tofane podala domača adutinja Sofia Goggia, pred njo pa bodo startale Shiffrinova (8), Lara Gut-Behrami (9), Jamine Flury (12) …

V Cortini d'Ampezzo se obeta trojni tekmovalni spored, v soboto bo še en smuk, v nedeljo pa bo na sporedu še superveleslalom.

Cortina d'Ampezzo, smuk, startna lista: 1. Kajsa Vichoff Lie (Nor)

2. Laura Pirovano (Ita)

3. Ester Ledecka (Češ)

4. Priska Nufer (Švi)

5. Ragnhild Mowinckel (Nor)

6. Cornelia Hütter (Avt)

7. Kira Weidle (Nem)

8. Mikaela Shiffrin (ZDA)

9. Lara Gut-Behrami (Švi)

10. Federica Brignone (Ita)

11. Corinne Suter (Švi)

12. Jasmine Flury (Švi)

13. Mirjam Puchner (Avt)

14. Ilka Štuhec (Slo)

15. Sofia Goggia (Ita)

...

Preberite še: