Zmaga ali odstop, za Brignone sta smo ti dve možnosti

Alpske smučarke so na predzadnjem prizorišču te tekmovalne zime. Švedski Are ta konec tedna gosti veleslalom in slalom. Prva vožnja predzadnjega veleslaloma se začne ob 9.30, na tri Slovenke na štartu pa bo treba malo počakati: Neja Dvornik ima številko 23, Ana Bucik Jogan 25, Andreja Slokar pa bo nastopila kot zadnja, 56.

Boj za veleslalomski kristalni globus je vse prej kot odločen, saj so prve tri, Alice Robinson, Federica Bringone in Sara Hector, v razmiku vsega 79 točk, na voljo pa jih je še 200. Favoritka je vendarle jasna, to je Italijanka Brignone, ki je dobila štiri tekme svetovnega pokala v tej disciplini, pa še tekmo na svetovnem prvenstvu. Zakaj torej ni vodilna in nima velike prednosti? Ker je na preostalih treh tekmah odstopila. Novozelandka Robinson ima eno zmago, a še šest uvrstitev na stopničke. Švedinja Hector je zmagala dvakrat, tudi v Kranjski Gori.

Alpsko smučanje, Are, veleslalom (ž), štartna lista:



1. Federica Brignone (Ita)

2. Alice Robinson (NZ)

3. Paula Moltzan (ZDA)

4. Thea Louise Stjernesund (Nor)

5. Lara Gut-Behrami (Švi)

6. Zrinka Ljutić (Hrv)

7. Sara Hector (Šve)

8. Lara Colturi (Alb)

9. AJ Hurt (ZDA)

10. Valerie Grenier (Kan)

11. Sofia Goggia (Ita)

12. Nina O'Brien (ZDA)

13. Camille Rast (Švi)

14. Julia Scheib (Avt)

15. Mikaela Shiffrin (ZDA)

…

23. Neja Dvornik (Slo)

25. Ana Bucik Jogan (Slo)

56. Andreja Slokar (Slo) 1. Federica Brignone (Ita)2. Alice Robinson (NZ)3. Paula Moltzan (ZDA)4. Thea Louise Stjernesund (Nor)5. Lara Gut-Behrami (Švi)6. Zrinka Ljutić (Hrv)7. Sara Hector (Šve)8. Lara Colturi (Alb)9. AJ Hurt (ZDA)10. Valerie Grenier (Kan)11. Sofia Goggia (Ita)12. Nina O'Brien (ZDA)13. Camille Rast (Švi)14. Julia Scheib (Avt)15. Mikaela Shiffrin (ZDA)

Veleslalomski seštevek (7/9):



1. Alice Robinson (NZ) 440 točk

2. Federica Brignone (Ita) 400

3. Sara Hector (Šve) 361

4. Thea Louise Stjernesund (Nor) 282

5. Lara Colturi (Alb) 274

6. Zrinka Ljutić (264)

...

14. Neja Dvornik (Slo) 114

22. Ana Bucik Jogan (Slo) 82