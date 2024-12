Četrti slalom sezone le z enim Slovencem

Četrti moški slalom sezone 2024/25 bo odprl Francoz Noel Clement, ki je dobil uvodni preizkušnji v Leviju in Gürglu, 15. decembra v Val d'Iseru pa ni tekmoval, ker se je dan prej poškodoval pri padcu na veleslalomski tekmi. Zadnji slalom je tako dobil Norvežan Henrik Kristoffersen. Ta z 220 točkami tudi vodi v slalomskem seštevku svetovnega pokala, drugi je Noel z 200 točkami.

Slovenija točk v nekoč paradni disciplini v tej zimi še nima, naš edini predstavnik v slalomu Tijan Marovt sploh še nikoli ni končal finala tekme svetovnega pokala, tudi prve tri slalome sezone je končal predčasno z odstopom.

Alta Badia, slalom, startna lista:

1. Clement Noel (Fra)

2. Linus Strasser (Nem)

3. Timon Haugan (Nor)

4. Atle Lie Mcgrath (Nor)

5. Henrik Kristoffersen (Nor)

6. Manuel Feller (Avt)

7. Loic Meillard (Švi)

8. Dominik Raschner (Avt)

9. Daniel Yule (Švi)

10. Dave Ryding (VBr)

...

63. Tijan Marovt (Slo)