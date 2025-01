Feller vodi, dva favorita odstopila, Bolgar in Hrvat pogorela

Tri dni po dramatičnem razpletu slaloma v italijanski Madonni di Campiglio, ki je dal novega zmagovalca, Bolgara Alberta Popova, so najboljši slalomisti na svetu znova na strmini. V švicarskem Adelbodnu so obrnili progam tekmovanja in je v soboto na sporedu slalom (finale ob 13.30) in šele v nedeljo veleslalom z Žanom Kranjcem. Na slalomu je za Slovenijo s številko 66 nastopil Tijan Marovt in znova odstopil. Po prvi vožnji vodi Manuel Feller, Popov je zaostal več kot dve sekundi in je 17.

Loic Meillard je bil vodilni slalomist zime, pa je bil brez ene same zmage. A Adelbodnu pa zdaj ni končal že prve vožnje. Foto: Reuters Slalom je že nekaj let najbolj nepredvidljiva disciplina alpskih smučarjev. Na prvih petih v tej zimi smo dobili štiri zmagovalce: Francoz Clement Noel je zmagal na prvih dveh, nato so slavili Norvežana Henrik Kristoffersen in Timon Haugan ter v sredo na nočni tekmi v Madonni di Campiglio Bolgar Albert Popov. Za slednjega je bila to sploh prva zmaga v svetovnem pokalu, za Bolgarijo pa prva po 45 letih. V skupnem seštevku discipline pred šestim slalomom ni vodil nobeden od njih, temveč Švicar Loic Meillard, ki je bil najbolj konstanten - dvakrat drugi, dvakrat tretji in enkrat peti. V Madonni di Campiglio je še en smučar dosegel rezultat kariere, Hrvat Samuel Kolega je bil tretji.

Albert Popov je visoko zaostal. Foto: Reuters V zahtevnih razmerah v Adelbodnu, ko je snežilo, slabša pa je bila tudi vidljivost, se Popov in Kolega nista najbolje znašla. Hrvat je odstopil na prvi progi, Bolgar pa je v cilju zaostal dve sekundi in 26 stotink. S številko 3 je prvo vožnjo dobil Avstrijec Manuel Feller. Manj kot pol sekunde so za njim zaostali samo Nemec Linus Strasser, Noel in Haugan, Kristofersen pa že 55 stotink. S številko 19 se je nato pred rojaka vrinil Lucas Pinheiro Braathen, ki od te zime sicer nastopa za domovino svoje mame Brazilijo. Odstopila sta dva od favoritov: Meillard in Norvežan Atle Lie McGrath.

Adelboden, slalom (m), prva vožnja v živo:



1. Manuel Feller (Avt) 54,93

2. Linus Strasser (Nem) +0,25

3. Clement Noel (Fra) +0,38

4. Timon Haugan (Nor) +0,49

5. Lucas Pinheiro Braathen (Nor) +0,53

6. Henrik Kristoffersen (Nor) +0,55

7. Dominik Raschner (Avt) +0,89

8. Steven Amiez (Fra) +1,02

9. Fabio Gstrein (Avt) +1,24

10. Daniel Yule (Švi) +1,38

Odstop: Loic Meillard (Švi), Atle Lie Mcgrath (Nor), Samuel Kolega (Hrv), Tijan Marovt (Slo) 2. Linus Strasser (Nem) +0,253. Clement Noel (Fra) +0,384. Timon Haugan (Nor) +0,495. Lucas Pinheiro Braathen (Nor) +0,536. Henrik Kristoffersen (Nor) +0,557. Dominik Raschner (Avt) +0,898. Steven Amiez (Fra) +1,029. Fabio Gstrein (Avt) +1,2410. Daniel Yule (Švi) +1,38Odstop: Loic Meillard (Švi), Atle Lie Mcgrath (Nor), Samuel Kolega (Hrv),

Edino slovensko slalomsko kvoto zapolnjuje Tijan Marovt, ki mu kljub dobremu smučanju ne uspe priti do prvih točk v svetovnem pokalu. S številko 66 je naloga zanj znova težka, še posebej v zahtevnih razmerah. Na polovici proge je imel dve sekundi zaostanka, nato je odstopil. Na svojem četrtem slalomu v svetovnem pokalu v tej zimi je tako že tretjič odstopil.

Januarja se bodo slalomisti pomerili na kar petih slalomih, sledijo še preizkušnje v Wengnu, Kitzbühlu in Schladmingu. Po svetovnem prvenstvu v Saalbachu pa jih marca čakajo še trije slalomi v Kranjski Gori, Hafjelu in na finalu svetovnega pokala v Sun Valleyju v ZDA. Skupaj bodo torej odpeljali kar 12 slalomov.