Ali je Marcel Hirscher povedal več, kot je želel?

Ko je pretekli mesec v zrak dvignil že osmi veliki kristalni globus, je 30-letni Marcel Hirscher svoje navijače pustil v negotovosti. Bo oktobra v Söldnu znova stopil v štartno hišico ali pa bo ostalo pri 67 zmagah, skupno kar 20 globusih (8 velikih in 12 malih)? Ob čakanju na javni nastop, v katerem bo razkril svoje karte, pa avstrijski mediji iščejo različne namige o tem, na katero stran se nagiba tehnica. Zanimiv indic je ob koncu tedna na gala prireditvi Romy, kjer Avstrijci podeljujejo kipce priljubljenosti, kar sam od sebe ponudil Hirsher. Dominantni (vele)slalomist je prevzel priznanje za TV trenutek leta (zmago na nočnem slalomu v Schladmingu), ob tem pa se je zazrl tudi v prihodnost.

Veseli se poletja, nato pa …

Ko se je namreč zahvaljeval za priznanje, je dejal, da je to lovorika za celotno avstrijsko smučanje. "Hvala vsem, ki sooblikujejo smučarski šport. Ponosen sem, da prevzemam priznanje, ki pa pripada smučarskim gledalcem. Hvaležen sem jim, obenem pa upam, da bo tako tudi v prihodnje. Veselim se poletja, a kmalu bo prišla zima in nadaljevanje," so se glasile Hirscherjeve. Avstrijska javnost se jih je čvrsto oklenila ter jih označili za dokaj čvrst znak tekmovalčeve usmeritve. Vseeno pa bo, kot vse kaže, treba na uradno naznanitev nadaljevanja kariere še nekoliko počakati.