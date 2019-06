Zmagovalka OP Francije: Ena najboljših stvari je bila, da sem se odmaknila od tenisa

Ashleigh Bart je vse prej kot pričakovana zmagovalka letošnjega teniškega OP Francije. Če verjamete ali ne, Avstralka je celo za dve leti postavila teniški lopar v kot in se posvetila kriketu. Priznala je, da je bila to ena od njenih najboljših odločitev.

Ashleigh Barty je v finalu Pariza zlahka odpravila šele 19-letno Čehinjo Marketo Vondrousovo. Ob svojem največjem kariernem uspehu se je Bartyjeva na lestvici WTA prebila na drugo mesto in zaostaja le še za Japonko Naomi Osaka. Triindvajsetletna teniška igralka je po 46 letih postala prva Avstralka, ki je osvojila najbolj prestižen turnir na pesku.

Ashleigh Barty je bila uspešna že v mlajših kategorijah. Foto: Gulliver/Getty Images

Ashleigh je bila uspešna že v mlajših kategorijah. Leta 2011 je bila druga mladinka na svetu, nato je tri leta igrala profesionalni tenis, a ji ni najbolj uspevalo. V teh letih je na turnirjih za grand slam sedemkrat izpadla v prvem krogu, trikrat pa je turnir končala v drugem krogu. Za tem je sledilo skoraj dve leti premora od tenisa. Posvetila se je kriketu.

"Ne vem, ali bi danes sedela tukaj in govorila, če se takrat ne bi umaknila. To je del mojega življenja in danes čutim, da je bila v tistem času ena od najboljših odločitev. Še boljša odločitev je bila, da sem se vrnila."

Morala se je malo umakniti

Avstralka se je umaknila leta 2014 po OP ZDA in se kmalu za tem več kot uspešno znašla v kriketu. Na teniška igrišča se je spet vrnila leta 2016, ko je bila na svetovni lestvici uvrščena kot 623. igralka sveta. Kot je priznala, tenisu nikoli ni popolnoma zaprla vrat.

"Nikoli nisem rekla, da ne bom več igrala tenisa. Morala sem se malo umakniti in živeti normalno življenje, ker življenje teniškega igralca ni normalno. Mislim, da sem morala odrasti kot oseba, vse stvari sem si pustila odprte."

Še vedno je povezana z dekleti s kriketa

Pri njenem odraščanju je bila zelo pomembna družba pri kriketu. "Resnično je bil to izjemno obdobje mojega življenja. Srečala sem izjemne ljudi, ki jih niti malo ni zanimalo, ali znam udariti teniško žogico ali ne. Sprejeli so me in spoznali so Ash Barty. Še danes vzdržujem te odnose."

"V zadnjih dnevih sem dobila ogromno sporočil od deklet, s katerimi sem igrala kriket. Nekatere od njih so moje najboljše prijateljice. Res so izjemne punce in v stikih bomo ostali do konca življenja."

Pogrešala je dvoboje ena na ena. Foto: Gulliver/Getty Images

Pogrešala je čustva ob zmagah in porazih

Nova junakinja Pariza meni, da je bila vrnitev k tenisu nekaj naravnega. Vseeno sem bila vsak dan povezana s tenisom, kjer sem delala s svojim trenerjem. In kaj je bila glavna odločitev, da se je vrnila? "Na splošno sem pogrešala tekmovanja. Pogrešala sem dvoboje ena na ena in vsa čustva, ki ti jih dajejo zmage in porazi. Ti so nekaj posebnega in dobite jih lahko samo, ko igrate, postanete ranljivi, potem pa narediš nekaj, česar si ne bi nihče mislil.