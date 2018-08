Zaradi črnega modrčka je na noge dvignila ves Wimbledon

Razumljivo je, da se je največ tovrstnih primerov zgodilo na turnirju v Wimbledonu, kjer so glede pravil najstrožji. Britanci ne odstopajo niti za milimeter. Letos so se oglasili tudi na OP Francije in namenili jasno sporočilo Sereni Williams.

Kanadska teniška igralka Eugenie Bouchard je leta 2015 na noge dvignila ves Wimbledon, saj je imela pod svojo belo opravo črn modrček. V Wimbledonu namreč velja pravilo, da morajo biti igralci oblečeni v belo, kar se nanaša tudi na spodnje perilo. Glavna sodnica je ugotovila, da ima Kanadčanka črn modrček, a se je odločila, da je ne bo kaznovala.

Sodnica je mladca poslala nazaj v slačilnico, da si je preoblekel spodnjice

Organizatorji Wimbledona so strogi pri vseh kategorijah, tudi pri mladincih. To je leta 2017 izkusil Jurij Rodinov, ko je moral nazaj v slačilnico, saj je imel na sebi modre spodnjice. Najprej je to opazil glavni sodnik, nato je prišla stvar preverit še nadzornica. V spodnjem videu si lahko pogledate njen odziv.

...and here was the supervisor who came out to look at his underwear yet again. He (Jurij Rodionov) then left court to change. #Wimbledon pic.twitter.com/rU1q7tpqDo — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) July 13, 2017

Roger Federer in oranžni podplati

Leta 2013 jih je na račun opreme slišal tudi veliki Roger Federer, čeprav ne po lastni krivdi. Dvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam - osem jih je osvojil v Wimbledonu - je dobil kazen, ker je imel na svojih teniških copatah oranžne podplate.

Opozorjen zaradi traku na glavi, ki je imel sicer licenco turnirja

V Wimbledonu je zelo nenavadno kazen dobil Nick Kyrgios, avstralski teniški igralec, ki je nosil napačen trak na glavi. Najbolj smešno pri vsemu skupaj je bilo, da je imel Nick na glavi trak z uradno licenco Wimbledona. Pravilo številka sedem namreč pravi, da je dovoljena črta druge barve, ki ne sme biti širša od desetih milimetrov.

Obleka Serene Williams, nad katero francoski organizatorji niso bili navdušeni

Serena Williams je letos na OP Francije nosila črn oprijet dres in s tem sprožila spremembe pravil oblačenja. Po mnenju organizatorjev turnirja v Parizu je takšna športna obleka neprimerna. "Mislim, da gremo včasih predaleč," je pred dnevi povedal predsednik FFT Bernard Giudicelli. Američanka je kritiko sprejela povsem normalno in na novinarski konferenci povedala, da sta imela z gospodom Giudicellijem povsem korekten pogovor. Obleka naj bi ji pomagala preprečiti ponoven nastanek krvnih strdkov, ki so ogrozili njeno življenje, potem ko je lani rodila.

Francozinja je ostala brez besed

Kot smo zapisali v uvodu, je nazadnje veliko prahu dvignila francoska teniška igralka Alize Cornet, ko si je na igrišču obrnila majico. Vse skupaj ji je vzelo le nekaj sekund, pod majico pa je nosila športni modrček. Kakorkoli že, glavni sodnik ji je za nedolžno potezo dal opozorilo, pri katerem je Cornetova ostala brez besed.

Zaradi grožnje sodnici je izgubila polfinale OP ZDA

Serena Williams, ena najboljši teniški igralk vseh časov, velja za veliko športnico. Američanka zelo redko na igrišču izgubi živce. To se ji je zgodilo na OP ZDA, ko je igrala v polfinalu proti Belgijki Kim Clijsters. Linijska sodnica ji je pri drugem servisu dosodila prestop, kar je Američanko tako iztirilo, da ji je zabrusila, da ji bo žogico zarila v grlo. Američanki so zaradi te poteze odvzeli žogico, kar je pomenilo, da je izgubila dvoboj.

Linijskega sodnika poškodoval do krvi

Zaradi nepremišljenega dejanja je moral leta 2012 igrišče zapustiti David Nalbnadian. Argentinec je v jezi brcnil v lesen reklamni pano in s tem do krvi poškodoval sodnika. Takoj zatem je glavni sodnik prekinil dvoboj, Nalbandian pa se je za svoje dejanje takoj opravičil.

Shapovalov sodnika zadel v oko in bil diskvalificiran

Denis Shapovalov, mladi kanadski teniški zvezdnik, je lani v Davisovem pokalu poskrbel za dramo. V Ottawi sta se v prvem krogu svetovne skupine Davisovega pokala pomerili Kanada in Velika Britanija. Peti, odločilni dvoboj se je končal z diskvalifikacijo, potem ko je kanadski igralec Denis Shapovalov glavnega sodnika z žogico zadel v oko. "To je bilo nesprejemljivo vedenje. Sram me je, saj sem svojo ekipo in svojo državo pustil na cedilu. To je bilo zadnjič, da sem naredil kaj takšnega. Iz tega sem se veliko naučil," je po dogodku povedal Shapovalov.

Ivanišević je še pred koncem dvoboja zlomil vse loparje

Nekdanji hrvaški teniški igralec Goran Ivanišević je zaradi svojega burnega značaja večkrat polnil časopisne stolpce. Eden izmed najbolj znanih dogodkov je s turnirja v Brightonu, ko je igral proti Južnemu Korejcu Hyung Taik Leeju. Ivanišević je bil znan kot igralec z rahlimi živci, a tisti dan je prestopil vse meje. Še pred koncem dvoboja je polomil vse loparje, tako da je moral dvoboj predati.