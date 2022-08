Oglasno sporočilo

Med igrami z loparjem je zelo priljubljen tenis, saj ga lahko igramo v vseh letnih časih, na različnih igriščih in z različnimi teniškimi žogicami. V prispevku razkrivamo, zakaj so teniška igrišča oranžne in žogice rumene barve ter kako prepoznati, ali je podlaga primerno pripravljena za kakovostno igro tenisa.

Niso vsa igrišča oranžna

Igrišča se razlikujejo po podlagi, ki vpliva na slog igre tenisa.

Igrišča z umetno travo: Umetna trava je mehka in priročna za zaprta igrišča ter priljubljena pri rekreativnih igralcih, saj na njej pride do manj poškodb.

Travnata igrišča: Travnata igrišča spadajo med igrišča, kjer je mogoča najhitrejša igra, je pa podlaga manj trda in bolj spolzka, zato se žogica odbije nizko in zahteva hitre odboje. Slaba lastnost igrišča je, da se zelo dolgo suši.

Igrišča s trdo podlago: Igrišča s podlago iz cementa ali sintetične umetne mase omogočajo hitrejšo igro od peščenih, saj se žogica odbije nizko, a je na njih igra kljub temu počasnejša kot na travi.

Peščena teniška igrišča: Najpogosteje so igrišča izdelana iz drobljene opeke. Opečni zdrob so odpadne opeke, mlete na različne stopnje zrnavosti, zato so tudi značilne oranžne barve.

Teniško igrišče je običajno oranžne, teniška žogica pa rumene barve.

Zakaj je oranžno igrišče priljubljeno?

Podlaga iz peščenega granulata poskrbi za hitro odvodnjavanje površine, zato ima igrišče odlično lastnost – hitro se posuši. Opečni pesek se manj praši, je čvrst in se manj obrablja. Igra na peščenem igrišču je počasna, ker se teniške žogice od tal odbijajo dokaj počasi.

Peščena igrišča prav tako zahtevajo redno vzdrževanje – ureditev igrišča pred sezono in dnevno vzdrževanje ter stalno vlago, saj vzdrževanje igrišča vpliva na odboje teniških žogic!

Vzdrževano teniško igrišče

Kakovostna igra tenisa je mogoča na primerno urejenem zunanjem peščenem igrišču.

To mora biti urejeno spomladi pred začetkom igralne sezone na prostem in hkrati po končanem obdobju zmrzali, saj lahko mraz igrišče zmehča ali povzroči odstopanje črt.

Poškodbe na igrišču lahko povzročijo vremenske ujme – poplave ali močan veter, zato je obnova igrišča včasih potrebna tudi sredi sezone.

Neprekinjena uporaba peščenega igrišča ni primerna, saj igralna površina postane trda in neprepustna za vodo, kar je lahko nevarno.

Urejeno teniško igrišče je zelo pomembno za dobro igro.

Kako prepoznamo kakovostno pripravljeno teniško igrišče?

Na urejenem igrišču ni odpadlega listja, plevela ali predelov, poraščenih z mahom .

. Črte ne smejo biti poškodovane .

. Na igrišču ne sme biti neravnin , ki so posledica uporabe.

, ki so posledica uporabe. Igrišče ne sme biti ne pretrdo in ne premehko – z rednim vzdrževanjem se peščena podlaga primerno zrahlja, odstrani in zamenja z novo.

Kaj pa teniške žogice?

Teniška žogica je izdelana iz dveh delov gume, ki sta sešita in prekrita z elastičnim tesnilom, čez njiju pa je prevlečena zunanja plast iz volnenih in sintetičnih vlaken. Pomembno je, da je površina žogice povsem enakomerna.

Kakšne barve so bile prve teniške žogice?

Sprva so bile tenis žogice bele barve, leta 1972 pa je Mednarodna teniška zveza odobrila spremembo barve na rumeno, ki je vidnejša na oranžnem igrišču in v zraku. Spremembo so uvedli, saj so žogici rumene barve gledalci pred televizijskimi zasloni, ki so navdušeno spremljali teniške turnirje, lažje sledili.

Barve teniških žogic

Danes so teniške žogice večinoma rumene barve, obstajajo pa tudi žogice druge barve. Razlikujejo se:

glede na uporabo na različnih podlagah, po trdoti in hitrosti gibanja po udarcu.

Rumene teniške žogice so na teniškem igrišču najvidnejše.

Žogice so napolnjene s plinom, ki jim daje trdoto. Mehkejše žogice so počasnejše, njihov odboj pa je nekoliko nižji. Glede na odstotek trdote žogice, ki upočasni igro in olajša trening pri začetnikih, ločimo žogice po barvah.

Rdeča žogica ima 25-odstotno trdoto in je primerna za otroke, stare do 8 let. Obstajata dve velikosti – večja iz mehke pene za začetnike in običajno velika, ki se uporablja na turnirjih mini tenisa.

Oranžna žogica ima 50-odstotno trdoto, je enako velika kot rumena teniška žogica in jo uporabljajo otroci, stari od 7 do 10 let.

Zelena teniška žogica ima 75-odstotno trdoto in je primerna za otroke, stare od 11 do 12 let, ima podobno hitrost letenja kot starejše žogice, a jo odlikuje pravilnejši in ne previsok odboj.

Rumena teniška žogica ima 100-odstotno trdoto. Ker se trdota žogic sčasoma in zaradi uporabe zmanjšuje, je treba teniške žogice redno menjavati. Žogice izgubijo trdoto, ko jih ne uporabljamo ali jih neprimerno hranimo.

Oprema za tenis

Poleg žogic je pomembno izbrati kakovosten teniški lopar. Mreža prekrižanih strun mora biti enakomerna, naprava za preprečevanje vibracij pa je lahko pritrjena zunaj vzorca prekrižanih strun. Pri izbiri loparja upoštevajte:

težo in trdoto loparja,

velikost glave loparja in

napetost strun.

