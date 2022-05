Začenja se konferenčni finale, Dončić na parket v četrtek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V noči na sredo bo v košarkarski ligi NBA na sporedu prva tekma konferenčnega finala vzhodne konference. Med seboj bodo obračunali košarkarji Miami Heat in Boston Celtics.

Ekipi sta se v letošnjem rednem delu pomerili trikrat, boljši izkupiček imajo košarkarji Bostona (2:1). Ekipi sta se v konferenčnem finalu nazadnje srečali leta 2020. Tistega leta je Miami slavil s 4:2. A v noči na sredo se vse začne znova.

V prvem krogu končnice je Miami brez težav odpravil Atlanto Hawks (4:1), medtem ko je imel v polfinalu nekaj več dela. Tam so igrali proti Philadelphii, ki so jo premagali s 4:2 v zmagah. Boston je v prvem krogu končnice z "metlo" (4:0) odpravil Brooklyn Nets, v polfinalu pa so šele po sedmih tekmah (4:3) premagali aktualne prvake najmočnejše košarkarske lige Milwaukee Bucks.

"To je končnica in mislim, da dlje ko prideš, bolj je napeto," je pred tekmo povedal izkušeni košarkar Bostona Al Horford, ki pričakuje trde tekme. "Obe ekipi imata najboljšo obrambo v ligi, ali pa vsaj eni najboljših. Na podlagi tega je jasno, da bosta obe ekipi igrali na trdo."

Pri Bostonu ima v končnici najboljšo statistiko Jayson Tatum, ki ima povprečje 28,3 točke na tekmo. Pri Vročici pa je najbolj razpoložen Jimmy Butler. Ta je do zdaj v povprečju dosegel 28,7 točke na tekmo.

Luka Dončić Foto: Reuters

Luka Dončić in druščina na delu v četrtek

Slovenski ljubitelji košarke bodo na svoj račun prišli v noči na četrtek, ko bo Luka Dončić z Dallas Mavericks gostoval pri Golden State Warriors. Prva tekma bo na sporedu ob treh zjutraj po slovenskem času.