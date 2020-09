Osaka po zmagi v New Yorku med prvo trojico

Zmagovalka teniškega odprtega prvenstva ZDA Japonka Naomi Osaka se je na današnji lestvici povzpela za šest mest in je po novem tretja igralka sveta. Na prvem in drugem mestu ostajata Avstralka Ashleigh Barty in Romunka Simona Halep, ki sta izpustili nastop v New Yorku zaradi koronavirusne pandemije. Najboljša Slovenka Polona Hercog je 50.