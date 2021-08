Vse prej kot športno vedenje mlade Ukrajinke #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jastremska je v prvem krogu turnirja v Cincinnatiju igrala proti Caty McNally, domačinki na tem turnirju. Zdi se, da je 21-letno Dajano ujezilo, da so bili gledalci na strani McNallyjeve, čeprav je to nekako razumljivo. Na koncu je vseeno zmagala Jastremska, ki je po zadnji točki pokazala vse prej kot športno vedenje.

Was that a "petty bitch" from McNally??? 😂😂😂😂👽 https://t.co/fZyRp8Qt71 — LorenaPopa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena) August 18, 2021

Norčevala se je iz gledalcev in ni se hotela rokovati

Po dvoboju se je najprej norčevala iz gledalcev na tribunah, nato pa še zavrnila rokovanje z nasprotnico. Caty McNally je bila ob tej potezi precej presenečena. Na koncu sta si teniški igralki vseeno segli v roke, a Američanka ni mogla ostati tiho in je precej glasno zaklela.

Tako za teniške igralke kot za gledalce je takšno nešportno vedenje vse prej kot sprejemljivo. Mnogi se še dobro spominjajo dvoboja 50. igralke sveta z Monico Puig iz Portorika. Jastremska je predala dvoboj, ko je imela Puigova tri zaključne žogice za zmago. To je v tenisu precej nenavadno.

Jastremska enkrat že padla na dopingu

Jastremski so junija letos ukinili začasni suspenz. Oktobra lani je bila namreč pozitivna na dopinškem testu. Mlada Ukrajinka je bila nenapovedano testirana 24. oktobra, v njenem vzorcu pa so našli sledi prepovedanega mesterolona. Mednarodna teniška zveza (ITF) je januarja obravnavala prvo pritožbo ukrajinske teniške igralke, a ji ni ugodila. Po nedavnem drugem zaslišanju pa je ITF spremenila odločitev, saj "vnos mesterolona v njeno telo ni bil nameren", so zapisali v izjavi za javnost.