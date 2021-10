Vse bolj napeto glede cepljenja: ima le še nekaj dni časa

Bo Novak Đoković prihodnje leto sploh lahko igral na OP Avstralije? Foto: Guliverimage "Če bi bil jaz igralec turneje ATP ali WTA, bi se cepil," je bil zelo jasen Martin Pakula, športni minister zvezne države Viktorija. V tej državi se namreč igra OP Avstralije. "S tem bi imel najboljše možnosti za igranje na OP Avstralije in minimalne omejitve." Že pred njim je Dan Andrews, premier države Viktorija, dejal, da ne bodo dovolili nobenih izjem. "Lovorike te ne bodo zaščitile. Edina lovorika, ki te lahko zaščiti, je, da rečeš, da si prejel prvi in drugi odmerek cepiva," je Andrews posredno sporočil Novaku.

Uvedli obvezno cepljenje, tudi za profesionalne športnike

Država Viktorija je ta mesec uvedla obvezno cepljenje vseh zaposlenih, mednje pa spadajo tudi profesionalni športniki. Avstralska teniška zveza še ni razkrila podrobnih načrtov, na kašen način bodo lahko igralke in igralci prišli v Avstralijo in kakšna pravila bodo veljala zanje.

Po nekaterih podatkih je bila pred letošnjim OP ZDA proti covid-19 polno cepljena le polovica igralk in igralcev. Odločitev vlade v državi Viktorija bi lahko prekrižala načrte tudi Novaku Đokoviću, prvemu igralcu sveta.

Mnenje iz prve roke O razmerah v Avstraliji je spregovoril tudi Miloš Ninković, nekdanji nogometni reprezentant Srbije, ki že nekaj let igra v Sydneyju. Ta pravi, da v Avstraliji vlada prava zmeda, saj v vsaki zvezni državi velja drugo pravilo. Tudi on meni, da bi lahko imel Đoković veliko težav. "Ne verjamem, da mu bodo prepovedali vstop v Avstralijo. Lahko, da bo moral v karanteno, ampak po drugi strani bo imel prepovedan vstop v Melbourne, ker je njihov premier dejal, da morajo biti profesionalni športniki cepljeni. To bo težava. Morda se bo to vmes spremenilo. Ko se bo začela nogometna liga, bomo morali biti igralci iz Sydneyja dvakrat cepljeni, če bomo želeli iti na tekmo v Melbourne. V nasprotnem primeru ne bomo mogli igrati," je za Kurir povedal Ninković.

Srbski zvezdnik bi imel v Melbournu lepo priložnost, da osvoji svoj 21. turnir za grand slam. Nole se namreč v deželi tam spodaj zelo dobro počuti, saj je tam zmagal že devetkrat.

Ima pa še zelo malo časa, da se reši iz te zagate. Če želi igrati v Melbournu, mora prvi odmerek cepiva prejeti že 15. oktobra, drugi odmerek pa 26. novembra. Le na ta način bi lahko nemoteno prišel v Avstralijo in igral na turnirju.

"Nasprotujem cepljenju in ne bi hotel, da me nekdo prisili v cepljenje, če bi želel potovati," je aprila leta 2020 izjavil 34-letni teniški igralec. A njegove besede pred letošnjim finalnim nastopom na OP ZDA so bile vendarle slišati malo drugače. Dejal je, da je bila njegova izjava vzeta iz konteksta in da sam ni noben strokovnjak, da bi lahko govoril o cepljenju. Vseeno noče, da se ga v nekaj sili in da bi moral "nekaj proti svoji volji vnašati v telo".

Novak Đoković je do zdaj devetkrat zmagal na OP Avstralije. Skupno ima v svoji vitrini 20 zmag za grand slam. Foto: Guliverimage

Nič še ni dokončno

Martin Pakula je vseeno dejal, da je še prezgodaj govoriti o tem, kako bosta zvezna vlada in teniška zveza ravnali z necepljenimi igralci iz tujine. "Odgovora še ne poznamo. Po mojem mnenju bosta o tem razpravljala nacionalni in zvezni kabinet. Kar zadeva pravila, ki bi lahko veljala za OP Avstralije, se pogovarjamo s teniško zvezo Avstralije in ministrstvom za zdravje."