Glavno vlogo v ženski ekipi bosta imeli Tamara Zidanšek in Kaja Juvan. Foto: Vid Ponikvar

Po več kot dveh letih se bo zbrala slovenska ženska reprezentanca, ki bo igrala v 1. evroafriški skupini v Turčiji v Antalyi. Slovenske barve bodo od naših branile Tamara Zidanšek, Kaja Juvan, Živa Falkner, Pia Lovrič in Lara Smejkal. Slovenija bo igrala v skupini B skupaj s Švedsko, Hrvaško, Avstrijo, Bolgarijo in Gruzijo.

Tamara Zidanšek trenutno trenira na slovenski obali, kjer se pripravlja na naslednje dvoboje. Foto: Guliverimage

Tamara Zidanšek trenutno trenira na slovenski obali, kjer se pripravlja na naslednje dvoboje. "Dnevi minevajo delovno in naporno, a sem zadovoljna s tem, kar se trenutno dogaja na igrišču. Mislim, da se bom počasi spravila v formo in začela pokal Billie Jean King," je uvodoma povedala trenutno 23. igralka sveta, ki ji je koronavirus pustil kar nekaj posledic. Temu primerni so bili nekoliko slabši rezultati na ameriški turneji.

"Glede na to, da sem imela covid in da sta od tega minila dva meseca, se še zdaj nisem povsem regenerirala. Ta ameriška turneja je bila posvečena bolj mojemu zdravju, da covid predelam tako, kot je treba. Temu podobni so bili tudi rezultati. Nisem bila sposobna trenirati toliko, kot sem si želela. Šele zdaj prihajam v stanje, ko sem sposobna oddelati treninge tako, kot je treba."

Kaja Juvan že komaj čaka, da se tekmovanje začne. Foto: Guliverimage

Kaja Juvan verjame, da jim lahko uspe nekaj lepega

Kaja Juvan, druga najboljša igralka v naši ekipi, je trenutno na Slovaškem in, kot sama pravi, se že zelo veseli tega tekmovanja, saj uživa v skupinskem duhu. "Vedno mi je všeč iti na takšna tekmovanja, ker se dekleta dobro razumemo. Pripravljena sem. Zdaj je bilo veliko poudarka na fizični pripravljenosti, tako da se veselim tekem. Mislim, da imamo zelo dobre možnosti, da dosežemo lep rezultat. Videli bomo, kako se bo vse skupaj odvilo. Verjamem, da lahko gremo tja v veri, da naredimo nekaj lepega," je povedala Juvanova, trenutno 78. igralka sveta.

Andrej Kraševec opozarja, da bo turnir zelo zahteven. Foto: Vid Ponikvar

Nenavadno: Kapetan še ne ve vsega

"Ne bomo si metali peska v oči," je povedal Andrej Kraševec, kapetan slovenske ekipe, potem ko je dobil vprašanje, ali Slovenija tokrat spada med favorite. Opozoril je, da gre za zelo naporno tekmovanje.

"Mislim, da je to eno težjih tekmovanj, ki smo jih imeli v zadnjem obdobju. Mislim, da bo zelo naporen teden. Ne samo za nas, ampak tudi za preostale reprezentance. Igra se na pesku, kar je morda za naše malenkostna prednost. Imeli bomo dan in pol, da se bomo lahko privadili na razmere in poskusili bomo narediti svoj maksimum," je povedal Kraševec, ki vse do danes še ne ve, kakšen je natančen urnik tekmovanja in kdo bo prvi nasprotnik Slovenije. To se mu zdi nenavadno in računa, da bo znano v kratkem.

Kdo napreduje?

Napredovanje za kvalifikacije v svetovno skupino si bosta zagotovili zmagovalki obeh skupin. Tretjega potnika pa bo dal medsebojni dvoboj drugouvrščenih iz obeh skupin. V drugi skupini bodo igrale reprezentance Srbije, Madžarske, Turčije, Estonije in Danske.