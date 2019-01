Velik dan za Kajo Juvan, Jakupovićeva izgubila v Hobartu

Teniška igralka Dalila Jakupović se je v šestnajstini finala poslovila od teniškega turnirja v Hobartu na Tasmaniji. S 6:4 in 7:5 je Slovenko po dobri uri in pol igre premagala Belgijka Kirsten Flipkens. Naša mlada teniška igralka Kaja Juvan se je uvrstila v drugi krog kvalifikacij OP Avstralije, potem ko je premagala nekdanjo drugo igralko sveta.

Uspešen pa je bil slovenski dan v kvalifikacijah za prvi grand slam sezone v Melbournu. Blaž Rola je s 7:5 in 6:3 ugnal Čeha Adama Pavlašeka.

Juvanova v drugem krogu z Brazilko

V ženski konkurenci je Kaja Juvan, nosilka dveh zlatih kolajn z lanskih mladinskih olimpijskih iger v Buenos Airesu, premagala Belgijko Yanino Wickmayer s 4:6, 6:4 in 7:5. Za mlado Ljubljančanko je bila to prva zmaga na članskem turnirju za grand slam. V drugem krogu Juvanovo čaka Beatriz Haddad Maia. Igralki sta se do zdaj pomerili enkrat. In sicer pred kratkim na turnirju v Aucklandu, ko je bila po treh nizih boljša Brazilka.

Klepačeva uspešna v prvem krogu dvojic Sydneyja

Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je med dvojicami na turnirju v Sydneyju v prvem krogu, kjer je skupaj s Španko Mario Jose Martinez tretja nosilka, s 7:5, 3:6 in 10:8 premagala Priscillo Hon in Ajlo Tomljanović iz Avstralije.

V drugem krogu se bosta Klepačeva in Martinezova pomerili z Američanko Bethanie Mattek-Sands in Nizozemko Demi Schuurs.

Na turnirju bo v prvem krogu dvojic igrala tudi Velenjčanka Katarina Srebotnik, ki se bo skupaj z Američanko Raquel Atawo pomerila s Kitajko Yifan Xu in Kanadčanko Gabrielo Dabrowski, ki sta prvi nosilki.