Dva poraza Slovenije, pa sta obe dobili prvi niz

Slovenija je bila uvodni dan v Beli dvorani blizu ugodnemu razpletu in aktivnemu rezultatu za zmago, žal pa so nianse odločile v prid gostjam. Tamara Zidanšek je imela v drugem nizu pri rezultatu 5:2 tri žoge za zmago. Nizozemka je dobila naslednjih šest iger in dvoboj zaključila po treh urah in desetih minutah igre.

Kljub bolečemu porazu Zidanšek ni bila pretirano razočarana nad svojo predstavo. Poudarila je, da se je glede na fizično pripravljenost, ki ni optimalna, dobro borila, priznala pa je tudi, da se je v odločilnih trenutkih malce povlekla nazaj in zapravila priložnost za zmago proti dobri prijateljici Arantxi Rus, s katero sta nekaj let igrali dvojice in osvojili tudi dva turnirja WTA.

"Pri 5:2 je tekmica spremenila taktiko in začela igrati zelo agresivno. Zadela je nekaj ključnih žog, ki so ji dvignile samozavest, jaz pa sem preveč spustila svoj nivo igre. Zagotovo bi lahko odigrala bolj pogumno," je dejala 26-letna Konjičanka.

Igralke in kapetan računajo na glasno podporo velenjskega občinstva. Foto: Sportida

V soboto je čaka zadnji tekmovalni dan v sezoni, ki ga želi oddelati čim bolje, da bo lahko šla z mirno glavo na zaslužen odmor. "Tak poraz je težko pozabiti čez noč. Zagotovo bom čutila posledica dolgega dvoboja, prepričana sem, da bodo bolečine prisotne, a tega sem že vajena," je dodala Zidanšek.

Veronika Erjavec Foto: Guliverimage Tudi v drugi partiji med trenutno najvišjeuvrščeno slovensko igralko na lestvici WTA tako med dvojicami kot posameznicami, 24-letno Veroniko Erjavec (125. med dvojicami, 171. v dvojicah), in leto starejšo Suzan Lamens je odločitev padla v tretjem nizu. Prvega je dobila Nizozemka, v drugem je bila bolj prepričljiva Ljubljančanka, na koncu pa se je po skoraj dveh urah igre zmage veselila 87. igralka na svetu.

"Zadovoljna sem s svojo igro. Mislim, da sva obe prikazali kakovosten tenis, v odločilnih trenutkih pa je bila ona močnejša. V soboto me čaka še en dvoboj, na katerem prav tako želim pokazati dobro igro in tako na lep način končati sezono," je dejala Erjavec.

Selektor Andrej Kraševec je bil po dveh tesnih porazih razumljivo razočaran, vseeno pa še ni vrgel puške v koruzo. Slovenija je tudi lani v Kopru proti Romuniji zaostajala 0:2 po prvem dnevu, nato pa sta Kaja Juvan, ki se počasi vrača v teniško karavano, ter Tamara Zidanšek naredili epski preobrat in Slovenijo popeljali na zaključni turnir pokala BJK v Sevillo.

Dvoboj odloča, ali se bodo slovenske igralke uvrstile v kvalifikacije za zaključni turnir najboljših osmih ekip na svetu ali pa bodo nazadovale v evroafriško skupino.

V soboto ob 12. uri sledita dva dvoboja posameznic, Veronika Erjavec - Arantxa Rus in Tamara Zidanšek - Suzan Lamens, na koncu pa je na sporedu še igra dvojic.

V slovenski ekipi so še Pia Lovrič, Živa Falkner in Alja Senica, ki je prvič v ekipi.