Kitajska povedla na dvoboju v Velenju

Pokal Billie Jean King, Velenje (11. in 12. november)

Slovenija je izgubila prvo partijo dvoboja kvalifikacij za svetovno skupino teniškega pokala Billie Jean King (BJK) proti Kitajski v Velenju. Petindvajseta igralka sveta Dženg Činven je upravičila vlogo favoritinje in po točno dveh urah igre premagala Nino Potočnik, 270. na lestvici WTA, s 7:6 (4) in 6:3.

V drugi današnji partiji se bosta pomerili najboljša slovenska igrala Kaja Juvan (88.) in Vang Šinju (97.), preostali trije dvoboji pa bodo v soboto.

V finale kvalifikacij za zaključni turnir svetovne skupine pokala BJK se bo uvrstila tista reprezentanca, ki bo prva prišla do treh točk.

Slovenska ekipa v Velenju nastopa nekoliko oslabljena. Tamara Zidanšek in Andrej Klepač sta morali svoj odstop odpovedati, medtem ko je Kitajska prišla z močno zasedbo. Vse štiri Kitajke so uvrščene med najboljših sto igralk na lestvici WTA. Slovenske barve pa branijo Kaja Juvan, ki je 88. igralka na svetu, Nina Potočnik (273.), Pia Lovrič (512.) in Živa Falkner (554.)