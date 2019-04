V živo: Polona Hercog vse bliže polfinalu, pozneje na delu še Zidanškova

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Polona Hercog je na začetku tedna presenetila na turnirju v Luganu, ko je izločila drugo nosilko turnirja, Carlo Suarez Navarro. Mariborčanka zdaj igra proti 83. igralki sveta Veroniki Kudermetovi in lovi polfinalno vstopnico. Za zdaj ji kaže zelo dobro, potem ko je prvi niz dobila s 6:4.

Foto: Gulliver/Getty Images

Tamara Zidanšek ima odprto pot do velikega uspeha

Pozno popoldne bo igrala še Tamara Zidanšek, zdaj naša najboljša teniška igralka. Konjičanka bo tokrat lopar prekrižala z Laro Arrubarrena-Vecino. Zidanškova je na turnirju v Bogoti ostala najviše postavljena igralka (Tamara Zidanšek je 5. nosilka op. p.) in je teoretično prva favoritinja za turnirsko zmago. Za Slovenko in Španko bo to prvi medsebojni dvoboj.

WTA

ATP