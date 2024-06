Na teniškem OP Francije bo v ženskem delu še zadnje dejanje, ko se bosta v finalu pomerili Iga Swiatek in Jasmine Paolini. V dvoboju je velika favoritinja za zmago Poljakinja, a Italijanka je vse bolj samozavestna. Dvoboj se prične ob 15. uri.

Iga Swiatek na OP Francije lovi svojo četrto lovoriko v zadnjih petih letih, medtem ko bo Jasmine Paolini, 15. igralka sveta, igrala svoj prvi finala ne turnirjih za grand slam. V polfinalu pa je premagala Rusinjo nepostavljeno igralko Miro Andrejevo.

Na papirju je velika favoritinja za zmago Iga Swiatek, ki je na OP Francije dobila že 20 zaporednih dvobojev in na pesku že skoraj dve leti ni izgubila proti igralki, ki je na lestvici zunaj deseterice.

Jasmine Paolini Foto: Guliverimage

Tudi medsebojni dvoboji se zelo na strani Poljakinje. Igralki sta se do zdaj dvakrat pomerili in oba dvoboj je gladko dobila Swiatek. Pravzaprav Italijanka v nobenem dvoboju ni dobila več kot treh iger.

Kljub temu je Jasmine Paolini pred dvobojem povedala, da je v zadnjem času začela bolje igrati proti najboljšim igralkam sveta. Z nekaj dvoboji se bolj samozavestna v svoji igri in bolj zaupam vase. "Kot sem že večkrat povedala na igrišče stopim v prepričanju, da lahko zmagam v takšnih dvobojih in mislim, da je to glavni "klik", ki sem ga naredila," je povedala 28-letna igralka.

Finale:

Iga Swiatek (Pol,1) - Jasmine Paolini (Ita,12)

