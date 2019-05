V Umagu se znova obeta teniški spektakel, Fognini bo spet lovil ribe

Prihod v Umag sta potrdila že dva vrhunska igralca. To sta Hrvat Borna Ćorić, trenutno 15. igralec sveta, ki letos kaže dobro formo, drugi zelo atraktiven igralec pa je Italijan Fabi Fognini, ki je letos zmagal na turnirju v Monte Carlu.

Ćorić je pravzaprav v Umagu začel teniško pot na turnirjih ATP. Na tem turnirju je igral trikrat, nazadnje leta 2015, največji uspeh pa je uvrstitev v četrtfinale. Zelo zanimivo bo videti tudi Fogninija, ki velja za zelo temperamentnega in zelo dobrega teniškega igralca.

Foto: Gulliver/Getty Images

Fabio Fognini zelo rad lovi ribe

Fognini ima v Umagu dolgo zgodovino. Na hrvaški obali je prvič nastopil že leta 2008, letos pa bo Umag obiskal že enajstič. Leta 2016 se je vpisal tudi med zmagovalce tega turnirja, enkrat pa je igral v finalu.

Tomislav Poljak, pomočnik direktorja turnirja v Umagu, je razkril tudi nekaj majhnih skrivnosti najboljši tekmovalcev. Za Fabia Fogninija je dejal, da je zunaj igrišč izjemno prijazen in ustrežljiv in da tudi sicer igralci nimajo velikih zahtev.

"Fabio Fognini je v zgodovini Umaga eden najbolj prepoznavnih obrazov. Obožuje ribolov. Lahko mu daste kakršenkoli razpored, samo da mu eno jutro omogočite ribolov. Ponavadi vzame s seboj trenerja in še kakšnega italijanskega igralca in gredo skupaj na ribolov."

"Pričakujem, da bo dvig forme prišel ravno ob pravem trenutku." Foto: Sportal

Na svoj račun bodo prišli tudi slovenski ljubitelji tenisa. Slovenske barve bo zastopal Aljaž Bedene, trenutno naš najboljši teniški igralec. Ljubljančan je v Umagu že redni gost, saj tam nastopa od leta 2011. Njegov najboljši dosežek na umaškem pesku je iz leta 2013, ko se je prebil do četrtfinala. Aljaž ima že od nekdaj željo, da bi mu na tem turnirju uspel dober rezultat. Mu bo uspelo letos?

"Tako kot sem že lani povedal, je turnir v Umagu zame nekaj posebnega. To je bil tudi moj prvi turnir serija ATP in v živo sem lahko spremljal velike igralce. Želim si boljšega rezultata kot lani. Tako kot Umag praznuje 30. obletnico, bom jaz letos praznoval svoj 30. rojstni dan. Umag je izreden turnir in vsako leto je še boljši. Vesel sem, da bom znova del tega turnirja," je na novinarski konferenci povedal Bedene, ki si je na južnoameriški turneji poškodoval nogo.

Po poškodbi mu gre počasi na bolje

"Na žalost sem se poškodoval in lahko rečem, da gre na bolje. Rezultati niso takšni, kot sem si želel. Pričakujem, da bo dvig forme prišel ravno ob pravem trenutku," je povedal naš najboljši teniški igralec, ki se bo morda udeležil tudi kakšnega koncerta, a ob tem poudarja, da bo tenis vseeno na prvem mestu.

Ponovitev wimbledonskega finala iz leta 2001

Organizatorji teniškega turnirja vsako leto poskrbijo tudi za revijalne dvoboje. Tudi to leto bo v prvi vrsti legendarni hrvaški teniški igralec Goran Ivanišević. Splitčan bo najprej igral z Goranom Prpićem, s katerim sta leta 1991 v Umagu igrala finale. Prava poslastica bo dvoboj med Ivaniševićem in Avstralcem Patrickom Rafterjem, s katerim sta igrala znameniti wimbledonski finale leta 2001. Tistega leta je Ivanišević v Wimbledon nastopil na povabilo organizatorjev in zmagal. Skratka, tudi to leto bo veliko zanimivega za ljubitelje tenisa.

Prav tako ne bo manjkalo zabave, koncertov in dobre hrane, kar je v Umagu postala stalnica.