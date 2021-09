V Portorožu dve igralki iz Top-30

Na turnirju serije WTA 250 v Portorožu, ki se na slovenski obali začne prihodnji teden, bodo nastopile številne vrhunske igralke. Kar 24 jih je trenutno v prvi stoterici lestvice WTA, najvišje pa sta na 26. mestu Španka Paula Badosa in mesto za njo Rusinja Darja Kasatkina, so sporočili prireditelji.

Na glavni turnir so med Slovenkami že uvrščene Tamara Zidanšek, Polona Hercog in s posebnim povabilom tudi Kaja Juvan. Pred najboljšo Slovenko na lestvici Tamaro Zidanšek, ta je na 40. mestu, so na lestvici še Hrvatica Petra Martić, Kazahstanka Julija Putinceva, Američanka Alison Riske in Romunka Sorana Cirstea.

Od igralk, ki bodo nastopile v Portorožu, je bila na lestvici WTA najvišje uvrščena Francozinja Caroline Garcia. Leta 2018 je bila 4. igralka sveta.

V kvalifikacijah bodo slovenske barve branile Živa Falkner, Nika Radišič, Pia Lovrič in Tina Cvetkovič.