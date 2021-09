V Portorožu bo nastopila tudi Kaja Juvan

Tenis Slovenija je podelil vabila slovenskim igralkam za nastop na glavnem turnirju in v kvalifikacijah turnirja WTA Zavarovalnica Sava Portorož, ki se bo začel čez teden dni. Med drugimi je vabilo za turnir prejela tudi Kaja Juvan, so sporočili iz Tenisa Slovenije.

Na glavnem turnirju si je neposreden nastop zagotovilo 21 igralk, ki so vse uvrščene v prvo stoterico lestvice WTA. Kaja Juvan (109. WTA) je tik za to mejo, tako da ji je Tenis Slovenija podelila vabilo za nastop na glavnem turnirju.

V kvalifikacijah so to vabilo prejele štiri slovenske igralke - Živa Falkner (550. WTA), Nika Radišič (579. WTA), Pia Lovrič (632. WTA) in Tina Cvetkovič (669. WTA).

Živa Falkner in Pia Lovrič sta ob tem prejeli tudi vabilo za nastop na glavnem turnirju v igri dvojic. Dalila Jakupović je vabilo zavrnila.

"Prvič bom nastopila na tako velikem turnirju s tako dobrimi igralkami. Veselim se, da bom lahko igrala doma. To vabilo mi res veliko pomeni, saj si nekaj takega želi vsaka igralka. S tem dobiš priložnost za dokazovanje. Je pa to vabilo tudi neke vrsta nagrada za ves vložen trud in opravljeno delo od majhnih nog naprej. Vsekakor je to velika motivacija za prihodnost," je dejala ena od dobitnic vabila Živa Falkner.