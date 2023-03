V Mariboru prvi od 14 teniških turnirjev serije WTT

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Turnirji serije WTT so del strategije teniške zveze oziroma Tenis Slovenije s poudarkom na povečanju števila turnirjev na več ravneh, je na novinarski konferenci poudaril direktor zveze Gregor Krušič. Na njej je ob začetku turnirja sodeloval tudi župan Maribora Saša Arsenovič.

"Vesel sem, da je klub dobil novo infrastrukturo. Zahvaljujem se Tenis Sloveniji in Braniku, ker so se odločili za organizacijo turnirja. Iz danes na jutri nismo imeli veliko časa, smo pa poskrbeli, da se igralke v našem mestu počutijo dobro. Vse to je za nas tudi nekakšna priprava za olimpijski festival evropske mladine," je ob tem dejal mariborski župan.

Na ravni WTT bodo letos v Sloveniji organizirali 14 turnirjev, po sedem v moški in ženski konkurenci. Vsi bodo imeli nagradni sklad med okoli 14.000 in 55.600 evri. Prvi v Mariboru se bo končal v nedeljo, organizator pa upa, da bodo Slovenke izkoristile priložnost igranja na domačem turnirju.

Pet jih igra med posameznicami, nastop v osmini finala pa so si doslej zagotovile Pia Lovrič, Ela Nala Milić in Veronika Erjavec. Danes bosta v posamični konkurenci v prvem krogu nastopili še Živa Falkner in Nina Potočnik. Med dvojicami je v četrtfinale napredovala Veronika Erjavec, ki je z Litovko Justino Mikulskite druga nosilka.

Prva nosilka med posameznicami je bila Yue Yuan iz Kitajske, v prvem krogu pa jo je izločila prav Lovrič.

V ženski konkurenci bo naslednji teden turnir v Murski Soboti, sledil bo nastop v Kopru (april), maja bosta dva turnirja na Otočcu, junija pa bosta turnir gostila še Kočevje in Kranjska Gora.

Moški bodo najprej maja nastopili v Krškem, nato pa v juniju še v Litiji, Štorah in Celju. Julija sledi turnir v Velenju, avgusta in septembra pa se bo serija turnirjev WTT končala z dvema turnirjema v Mariboru.

Tako kot lani bo tudi letos najmočnejši turnir v Kopru, kjer bo denarni sklad za ženske okoli 55.600 evrov.