V času Đokovićevega dvoboja se je nabralo kar nekaj kozarcev

it’s wild tonight at #USOpen pic.twitter.com/JaHFUQpsYR

V torkovih jutranjih urah po slovenskem času je na osrednjem igrišču potekal dvoboj med Novakom Đokovićem in Moldavcem Radujem Albotom. Dvoboj je sicer po treh nizih gladko dobil srbski zvezdnik, a mu je vsaj za nekaj trenutkov pozornost prevzel žejni gledalec na tribunah.

Na osrednjem igrišču OP ZDA je že običajno precej živahno. Sploh po novem pravilu, ko se gledalci lahko sprehajajo tudi med igranjem. A nekateri so uživali po svoje. Kamera je v prenosu ujela enega izmed gledalcev, ki je užival v brezplačni pijači. Pred njim se je namreč nabralo kar nekaj kozarcev.

dude enjoying the free drinks during the Djokovic match #USOpen pic.twitter.com/WRDLh6pDEm