Umrl najstarejši zmagovalec Roland Garrosa

Iz španske teniške zveze so sporočili, da je po dolgi bolezni v 82. letu starosti umrl Andres Gimeno, najstarejši zmagovalec odprtega prvenstva Francije v Parizu. Gimeno je najbolj sloviti turnir na svetu na peščeni podlagi osvojil leta 1972, v velikem finalu je bil tedaj 32 let in 10 mesecev star Španec boljši od Francoza Patricka Proisyja.