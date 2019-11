Tudi ženska prva deseterica brez sprememb, Hercogova na 49. mestu

Najboljša Slovenka Polona Hercog je eno svojih najboljših sezon v karieri končala na 49. mestu. Tamara Zidanšek je 64., Kaja Juvan 129., Dalila Jakupovič pa je znova na robu prve dvestoterice, na 201. mestu.

Sanjska sezona Ashleigh Barty je prav na koncu dobila manjši madež. Avstralka je osvojila prvi naslov grand slam v Parizu, a ni izkoristila priložnosti, da v letu doda še piko na i.

Z reprezentanco Avstralije je izgubila finale pokala Fed. Doma v Perthu so bile močnejše od Avstralk Francozinje.

V finalu pokala Fed sta bili teniški reprezentanci Avstralije in Francije po dvobojih med posameznicami poravnani na 2:2, zato je o končni zmagovalki odločala tekma dvojic.

To sta s 6:4 in 6:2 dobili Caroline Garcia in Kristina Mladenović, ki sta bili boljši od Ashleigh Barty in Samanthe Stosur ter tako Franciji zagotovili tretji naslov.

Avstralke ostajajo pri sedmih naslovih, zadnjega so osvojile daljnega leta 1974.