Tudi ona je v šoku #video

Včeraj je teniški svet šokirala novica, da je umrl 42-letni Konstantin Kolcov, partner Arine Sabalenke. Nekdanji vrhunski hokejist naj bi po poročanju ameriških medijev naredil samomor. Arina in Konstantin sta bila par od leta 2021, on pa jo je pogosto spremljal tudi na turnirjih. Druga teniška igralka sveta je tudi na družbenih omrežjih pogosto objavljala skupne fotografije.

Aryna Sabalenka training in Miami.



If anyone feels the need to judge her for playing, please stop.



The grieving process is so much more complex than whatever your opinion is.



She deserves kindness in her healing journey 🙏❤️



(via @BartekIgnacik) pic.twitter.com/nLm8RdCNvU