Velika tragedija za drugo igralko sveta

Konstantin Koltsov je bil nekdanji vrhunski hokejski igralec. Za belorusko reprezentanco je igral na zimskih olimpijskih igrah leta 2002 in 2010 ter tudi v najmočnejši hokejski ligi NHL. Tri sezone je igral pri Pittsburgh Penguins, po karieri pa je opravljal delo trenerja.

"Z globoko žalostjo vas obveščamo, da je umrl trener Salavata Yulaeva, Konstantin Koltsov," so sporočili iz kluba Salavat Yulaev. "Bil je močna in pozitivna oseba. Igralci, kolegi in navijači so ga imeli radi in ga spoštovali. Konstantin se bo za vedno vpisal v zgodovino našega kluba."

Pred petimi leti je nenadoma izgubila očeta

Nesrečna Arina Sabalinka je že pet let pred tem doživela veliko tragedijo, ko je ji je pri 43 letih nenadoma umrl oče. Prav tako nekdanji hokejist.

Po poročanju revije Poeple sta bila Sabalenka in Koltsov par od leta 2021, druga igralka sveta pa je na svojem instagramu objavljala skupne fotografije, na katerih sta si bila zelo naklonjena.

Arina Sabalenka, letošnja zmagovalka OP Avstralije, je nazadnje igrala na turnirju v Indian Wellsu, ko je izpadla v osmini finala. V petek pa bi morala igrati svoj prvi dvoboj na turnirju v Miamiju.

