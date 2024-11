Fritz izločil Zvereva in se prvič prebil v finale zaključnega turnirja

Američan Taylor Fritz je prvi finalist zaključnega teniškega turnirja najboljše osmerice v Torinu. Po dveh urah in 21 minutah je v prvem polfinalu s 6:3, 3:6, 7:6 (3) premagal Nemca Alexandra Zvereva in se prvič uvrstil v finale tega turnirja. Drugi polfinale med Italijanom Jannikom Sinnerjem in Norvežanom Casperjem Ruudom se bo začel ob 20.30.