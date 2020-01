Tokrat je Đokovića in srbske navijače provociral s tribune #video

Bolj kot ne je jasno, da se Novak Đoković in Nick Kyrgios ne razumeta najbolje. Njun odnos se je verjetno od ponedeljka dalje še nekoliko poslabšalo, ko se je Avstralec pojavil na tribunah stadiona Patrick Rafter, ko je potekal dvoboj dvojic med Francijo in Srbijo. Na koncu je dvoboj dobila srbska reprezentanca in se uvrstila v četrtfinale..

Za Srbijo sta igrala Novak Đoković in Viktor Troicki, za Francoze pa Nicolas Mahut in Edouard Roger-Vasselin. Ta dvoboj je odločal zmagovalca tega dvoboja in se je zavlekel dolgo v noč. Kljub temu je s svojimi prijatelji na tribuni vztrajal Kyrgios.

Kot so ljudje poročali po družabnih medijih, je bilo še toliko bolj bizarno, potem ko je problematični Avstralec odkrito navijal za Francijo in se veselil vsake napake Novaka Đokovića.

Eden od navijačev je zapisal: Ta "moron" in njegovi prijatelji, oblečeni v črno, so postavili na oči Novaku Đokoviću in ob vsaki napaki Srbov vstali in se veselili njihovih napak. Kakšen idiot!," je zapisal.

"Zame ne bo nikoli največji"

Od Avstralca ni bila prva provokacija na račun srbskega teniškega zvezdnika. Avstralec je v enem izmed pogovorov dejal, da ima občutek, da želi Đoković vsem ustrezati. "Želi biti kot Roger Federer. Ima veliko željo, da bi ga imeli ljudje radi, jaz pa tega preprosto ne morem prenesti. Gre za izjemnega igralca in je eden največjih, kar smo jih lahko videli. Predvidevam, da bo presegel Federerja, ampak govorimo o nekom, ki je zaradi vročine na OP Avstralije odpovedal dvoboj. Ne glede na to, na koliko turnirjih za grand slam bo zmagal, zame ne bo nikoli največji. Igrala sva dvakrat in obakrat sem ga premagal. Glede na to, koliko jaz treniram v primerjavi z njim, ni to ni nič," je lani o Đokoviću povedal trenutno 29. igralec sveta.

Đokovića je provociral tudi lani na turnirju v Atlanti. Eden od ameriških navijačev je imel na sebi majico Novaka Đokovića in Kyrgiosa prosil za podpis. Ta se je podpisal čez napis Novak ter tega večkrat prečrtal. "To si mislim o tebi in tvoji majici," je ob tem dejal Nick.

