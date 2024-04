Težki časi za nesrečno športnico

Arina Sabalenka je marca doživela veliko tragedijo, potem ko je skrivnostno umrl njen nekdanji partner Konstantin Kolcov, nekdanji vrhunski hokejist. Po informacijah policije si je 42-letnik sam vzel življenje. In to v času, ko se je Sabalenka pripravljala na turnir v Miamiju. Druga igralka sveta je po tragični novici prosila za spoštovanje zasebnosti.

Aryna Sabalenka sends a message to her fans & the people who’ve supported her in this difficult time:



“I want to take a moment to say thank you to all my fans for your outpouring love and support during this difficult time. Your kind words mean so much and I carry them with me… pic.twitter.com/KKeFPYSJ5m