Teniški zvezdnik ponorel: z loparjem udaril očeta #video

V skoraj tri ure dolgem dvoboju se je tesne zmage s 7:6 (7), 6:7 (3) in 7:6 (5) na koncu veselil Avstralec Kyrgios, sicer izjemno zanimiv dvoboj pa je zaznamoval tudi incident po prvem nizu. Mladi 21-letni Cicipas je v navalu hude jeze začel naokoli mlatiti z loparjem in ob tem početju udaril tudi svojega očeta in trenerja Apostolosa. Ta se je prijel za roko in se umaknil pobesnelemu sinu, tiho pa ni ostala mama Cicipas, ki je pritekla do sina in ga okarala.

"Zgodilo se je po naključju. Nisem hotel storiti tega. Na žalost mi je vse skupaj malce ušlo izpod nadzora," je po dvoboju novinarjem povedal grški mladenič, ki ne izključuje, da ne bo doma sledila še kakšna dodatna kazen. "Morda bom moral biti tri dni zaprt v svoji sobi," se je pošalil in dal vedeti, da je v odnosu z njegovim očetom vse tako, kot je treba.

Avstralci so na koncu s 3:0 premagali Grke in se uvrstili v četrtfinale pokala ATP, kjer jih čaka Velika Britanija.

