V četrtfinalu pokala ATP še Rusi, na delu znova Aljaž Bedene

V Avstraliji in Srbiji se je v četrtfinalu pokala ATP danes pridružila še Rusija. Rusi so v skupini D v Perthu premagali Norvežane s 3:0. Kanadčani so v skupini F v Brisbanu z 2:1 odpravili Nemce in za četrtfinale čakajo razplet drugih tekem, Britanci pa v skupini C v Sydneyju s 3:0 Moldavce.

V Perthu je bil v ospredju obračun med finalistom US Opna Rusom Danilom Medvedjevom in mladim zvezdnikom Casperjem Ruudom, ki velja za izredno neugodnega za vse najboljše igralce. Prvi niz je Rus gladko dobil s 6:3, drugega pa šele v podaljšani igri z 8:6. "Morda izid tega ne kaže, a dvoboj je bil zelo tesen in oba bi lahko zmagala," je po tekmi pokomentiral Medvedjev, ki pred odprtim prvenstvom Avstralije že kaže dobro formo.

Ta dvoboj je že odločil o zmagovalcu, saj je Karen Hačanov brez težav ugnal Viktorja Durasovica s 6:2 in 6:1. Tejmuraz Gabašvili in Konstantin Kravčuk sta nato dobila še dvoboj dvojic z Ruudom in Durasovicem s 7:6 (4) in 6:4.

Britanci so gladko odpravili Moldavce, ki so v šestih nizih zbrali 13 iger. Tekma med Kanado in Nemčijo pa je odločala o drugem mestu v skupini F. V četrtfinale tega turnirja, ki doživlja premiero v teniški karavani, se bo namreč uvrstilo šest zmagovalcev skupin in le dve najboljši drugouvrščeni ekipi.

V napetem obračunu je Nemčiji prvo točko priboril Jan-Lennard Struff, ki je ugnal Felixa Auger-Aliassimeja s 6:1 in 6:4. V dvoboju velikanov bi nato Nemci lahko dosegli neulovljivo prednost, a je Denis Shapovalov nadigral Alexandra Zvereva s 6:2 in 6:2. Odločala je igra dvojic, v kateri sta Shapovalov in Auger-Alissimje premagala Kevina Krawietza in Andreasa Miesa s 6:3 in 7:6 (4), piše STA.

Aljaž Bedene danes za četrtfinale

Aljaž Bedene je sezono začel v Dohi, kjer se je že v ponedeljek prebil v drugi krog. Že v torek ga čaka nov dvoboj. Tokrat bo njegov nasprotnik Kazahstanec Aleksander Bublik, ki je trenutno 55. igralec sveta. Za igralca bo to prvi medsebojni dvoboj.

Blaž Kavčič sezono začel z zmago. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Ponoči uspešna Blaž Kavčič in Blaž Rola

V torkovih nočnih urah sta na igrišče stopila Blaž Kavčič in Blaž Rola. Kavčič igra na turnirju serije Challenger v Novi Kaledoniji. Tam je v prvem krogu premagal Francoza Elliota Benchetrita, trenutno 217. igralca sveta. Uspešen pa je bil tudi Blaž Rola. Ptujčan igra na turnirju v Canaberri, kjer je v prvem krogu premagal Belorusa Ilya Ivashka.

Izidi: