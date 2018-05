Uščipnite nas: Nadal izgubil na pesku

Teniški globus, 11. maj

Španski teniški zvezdnik Rafael Nadal je na domačem teniškem turnirju v Madridu v četrtfinalu doživel šokanten poraz. Le dan potem ko je postavil rekord v številu osvojenih zaporednih nizov na peščenih igriščih, je izpadel s turnirja, s 7:5 in 6:3 ga je premagal sedmi igralec sveta Avstrijec Dominic Thiem.

Španec, branilec naslova, bo zaradi tega tudi izgubil tudi prvo mesto na računalniški lestvici ATP, od ponedeljka bo prvi igralec sveta spet Švicar Roger Federer.

Nadal je na pesku izgubil svoj prvi obračun po skoraj enem letu, zanimivo pa je, da je tudi v Rimu lani izgubil prav proti Thiemu.

Nizozemka že čaka na nasprotnico

V prvem ženskem polfinalu je Nizozemka Kiki Bertens premagala Francozinjo Carolino Garcia. Drugi polfinalni dvoboj bosta igrali Karolina Pliškova in Petra Kvitova. Pliškova je v četrtfinalu domov poslala prvo nosilko Simono Halep, Kvitova pa je bila boljša od Darje Kasatkine.

Klepačeva obstala v polfinalu

Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je nastope na turnirju v WTA v Madridu z nagradnim skladom 6,685 milijona evrov končala v polfinalu. V konkurenci dvojic sta Klepačevi in Španki Marii Jose Martinez Sanchez vstop v finale preprečili prvi nosilki, Rusinji Jekaterina Makarova in Jelena Vesnina, ki sta zmagali s 7:6 (4) in 7:6 (4).

