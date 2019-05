Polona Hercog v Madridu klonila proti osmi igralki sveta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mariborčanka Polona Hercog je na teniškem turnirju WTA v Madridu z nagradnim skladom 6,3 milijonov evrov v prvem krogu z 2:6 in 6:7 (4) po uri in 44 minutah izgubila z Američanko Sloane Stephens, osmo igralko svetovne lestvice.

Stephensova se bo v drugem krogu pomerila z Belorusinjo Viktorijo Azarenko, ki je izločila Rusinjo Darjo Kasatkino.

Američanka, ki je bila pred slabim letom dni že tretja igralka sveta, je proti Hercogovi, ki je bila na začetku prejšnjega tedna na 71. mestu lestvice WTA, po izenačenju na 1:1 v uvodnem nizu dobila tri igre zapored in povedla s 4:1. Hercogova je imela v šesti igri servis in prišla do prednosti, ki jo je izkoristila za znižanje na 2:4. A je tekmica dobila še dve igri za vodstvo v nizih po 37 minutah dvoboja.

Prvo igro v drugem nizu je Stephensova povedla brez izgubljene točke, na 1:1 je po tretji izkoriščeni žogici izenačila Hercogova. Ta je imela nato še priložnosti za "break", drugo je bila izkoriščena za vodstvo (2:1). V četrti igri Slovenka dveh priložnosti ni pretvorila v povišanje vodstva 3:1. Po izenačenju na 2:2 je Američanka na svoj servis brez izgubljene točke povedla s 3:2, a ji je v šesti igri Hercogova vrnila z isto mero.

Stephensova je v sedmi igri rešila štiri "break žogice", pete pa ne in Hercogova je znova vodila. Američanka ji je takoj nato odvzela servisno igro z eno samo izgubljeno točko, le eno pa je Mariborčanki uspelo dobiti tudi v deveti igri. Hercogova je s servisom nato prišla na 5:5, v izenačeni in dolgi enajsti igri ji ni uspela odvzeti servisa tekmici, a je nato izsilila podaljšano igro. V njej je tekmica povedla s 6:1, tri zaporedne točke Mariborčanke pa so bile premalo za preobrat.

Sloane Stephens je bila za Polono Hercog premočna nasprotnica. Foto: Gulliver/Getty Images

Osemindvajsetletna Hercogova se je z dve leti mlajšo Stephensovo pomerila dvakrat, obakrat je izpadla že kmalu na začetku turnirjev, leta 2014 na odprtem prvenstvu Francije, leta 2016 pa v Aucklandu na Novi Zelandiji. Slovenka je skupaj v teh dveh dvobojih dobila le deset iger, v Parizu štiri.

Polona Hercog se je v španski prestolnici na glavni turnir prebila skozi dva kvalifikacijska kroga. Najprej je premagala Švicarko Viktorijo Golubić, nato pa je bila boljša še od Nemke Andree Petković.

Hercogova, ki si je s prebojem na glavni turnir že zagotovila 40 točk za lestvico WTA in slabih 20.000 dolarjev, je edina predstavnica Slovenije, saj sta na turnirju dvojic Andreja Klepač in Katarina Srebotnik nastope sklenili že v soboto v prvem krogu.

Berrettini v finalu Münchna

Italijan Matteo Berrettini je v drugem polfinalu teniškega turnirja v Münchnu z nagradnim skladom 586.140 evrov s 6:4 in 6:2 presenetljivo premagal Roberta Bautista Aguta, četrtega nosilca iz Španije. Dvoboj so začeli šele danes pozno dopoldne, saj deževno vreme v soboto organizatorjem ni omogočilo izpeljave obeh partij.

Še bolj presenetljivo je v soboto postal prvi finalist Čilenec Cristian Garin. V polfinalu je izločil tretjega nosilca, Italijana Marca Cecchinata, s 6:2, 6:4, v četrtfinalu pa je ugnal številko tri svetovnega tenisa in dvakratnega zmagovalca tega turnirja, domačina Alexandra Zvereva.

