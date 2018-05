Hercogova hitro končala kvalifikacije Madrida, češko-romunski finale v Pragi

Teniški globus, 4. maj

Slovenska teniška igralka Polona Hercog je že v 1. krogu končala kvalifikacije za preboj na glavni turnir WTA v Madridu z nagradnim skladom 6.685.828 evrov. Hercogovo, četrto nosilko kvalifikacij in 62. igralko sveta, je s 6:2 in 6:0 izločila Američanka Bernarda Pera, sicer 98. igralka lestvice WTA.

Na turnirju v Madridu bo sicer v konkurenci dvojic nastopila Katarina Srebotnik, ki bo igrala skupaj s Španko Laro Arraubarrena, sedma nosilka turnirja dvojic pa bo Andreja Klepač skupaj s Španko Mario Jose Martinez Sanchez.

Čehinja Petra Kvitova in Romunka Mihaela Buzarnescu sta finalistki teniškega turnirja WTA v Pragi. Drugopostavljena Kvitova je s 7:6 (6) in 6:0 odpravila šesto nosilko, Kitajko Shuai Zhang, sedmpostavljena Buzarnescujeva pa je bila s 4:6, 6:3 in 7:5 boljša od Italijanke Camile Giorgi.