Španec v Dubaju do prvenca na turnirjih serije 500

Devetindvajsetletni Španec Roberto Bautista Agut je zmagovalec teniškega turnirja v Dubaju, kjer so si udeleženci razdelili dobre tri milijone dolarjev nagradnega sklada. V finalu je premagal Francoza Lucasa Pouilleja s 6:3 in 6:4.

Za Španca, ki je bil pred tem turnirjem na 23. mestu lestvice ATP, je to osma turnirska zmaga in prva na turnirjih serije 500. Zanjo je prejel 565.530 dolarjev, dobro polovico več kot pet let mlajši Francoz, ki je zapravil priložnost za šesti naslov v karieri in skok med prvih deset igralcev na svetu, kjer do sedaj še ni bil.

"Dubaj bo večno v mojem srcu. Trdo delam, da sem vsak dan boljši igralec in druga turnirska zmaga letos po Aucklandu je dokaz, da sem na pravi poti," je dejal Agut, ki se bo v ponedeljek povzpel na 16. mesto lestvice ATP.

Finale Sao Paola med Fogninijem in Jarryjem

V finalu peščenega teniškega turnirja v Sao Paulu z nagradnim skladom 582.870 dolarjev bosta igrala Nicolas Jarry iz Čila in Italijan Fabio Fognini.

Favorit za zmago je Fognini, sicer drugi nosilec turnirja, ki je v polfinalu premagal zmagovalca zadnjih treh turnirjev v Sao Paulu, Pabla Cuevasa iz Urugvaja. 30-letni Italijan, trenutno 20. igralec na svetu, se bo potegoval za šesti naslov na turnirjih ATP.

Na drugi strani se je 22-letni Nicolas Jarry prvič v karieri uvrstil v finale. Pred nastopom v Braziliji je bil na 73. mestu, v polfinalu pa je po hudem boju premagal Argentinca Horacia Zeballosa s 6:7, 6:4, 6:4.

