Jakupovićeva v finalu Taškenta, Zidanškova preskočila uvodno pekinško oviro

Slovenska teniška igralka Dalila Jakupović se je v konkurenci dvojic uvrstila v finale turnirja WTA v Taškentu z nagradnim skladom 250.000 dolarjev. Zidanškova je skupaj z Američanko Sabrino Santamaria, s katero sta tretji nosilki, izločila Kanadčanko Sharon Fichman in Nemko Tatjano Maria s 6:2 in 6:3.

Dalilo Jakupović, ki ima doslej eno turnirsko zmago med dvojicami (Bogota 2018), in Santamario v finalu čakata Američanka Hayley Carter in Brazilka Luisa Stefani.

Belgijka Alison Van Uytvanck in Romunka Sorana Cirstea sta finalistki teniškega turnirja WTA v Taškentu z nagradnim skladom 250.000 dolarjev. Tretjepostavljena Belgijka je v polfinalu s 6:3 in 7:5 izločila peto nosilko, Čehinjo Krystino Pliškovo, osmopostavljena Romunka pa je bila s 6:0 in 6:3 boljša od Ukrajinke Katarine Zavacke.

Uspešna pa je bila še ena slovenska igralka, in sicer Tamara Zidanšek, ki je v 1. krogu kvalifikacij za turnir WTA v Pekingu z nagradnim skladom 8,3 milijona dolarjev izločila Avstralko Samantho Stosur. V odločilnem krogu sedmo nosilko kvalifikacij čaka Američanka Christina McHale.

Taškent, WTA (250.000 USD):



Dvojice, polfinale:

Dalila Jakupović/Sabrina Santamaria (Slo/ZDA/3) - Sharon Fichman/Tatjana Maria (Kan/Nem) 6:2, 6:3.



Posamezno, polfinale:

Alison Van Uytvanck (Bel/3) - Kristyna Pliškova (Češ/5) 6:3, 7:5;

Sorana Cirstea (Rom/8) - Katarina Zavacka (Ukr) 6:0, 6:3.